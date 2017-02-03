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去年7150人魂斷公路 交通事故損失92億

发布于 February 3, 2017


（八打灵再也2日讯）交通部长拿督斯里廖中莱表示，去年共有7千150人死于交通事故，让政府蒙受92亿令吉，或相等于1%国内生产总值的损失。
“这比2015年多出5亿8千100万令吉；单单交通意外死亡人数就这么高，7千150人死亡，在成本方面造成非常大损失。”
根据之前资料显示，死亡人数显著多于之前的6千多人，叫人感到担忧。
也是马华总会长的廖中莱，日前接受988电台访问后，在记者会如是说。
他引述日本针对新兴国家展开的交通调查指，较于其他同等级别的国家，发现我国交通意外几率颇高。
“但我们也有比其他东南亚国家好，如缅甸和柬埔寨，我们在东盟成员国内表现不俗，可是，相较于先进国，仍有改进的空间。”
去年共发生52万1千466宗交通事故，2015年有48万9千606宗，死亡车祸也从2015年的6千193宗增加至2016年的6570宗，死亡人数从2015年的6千706人，上升至7千152人。
廖中莱认为，在北部建设铁路衔接泰国，仍言之过早。
“现在先把南部高铁建好，过后再看看泰国的需求，主要是曼谷来到吉隆坡的路段会比较远一点。”
“泰国政府正考虑这计划，且需要展开探讨工作。”
询及美国存有的不确定因素，廖中莱说，大马与美国关系一向良好，包括两国领导关系。“所以，虽然我们主要以伊斯兰教为主，但美国还是与我国维持友好关系，不至于说对我国经济造成太多影响。”
但他补充，随着美国议决退出泛太平洋伙伴协议，我国必需加强竞争力。
不过，基于我国与中国保持非常友好关系，受惠于一带一路及东盟经济，有助于全面带动国内各领域发展。

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