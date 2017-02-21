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厄瓜多爾大選結果初出爐 或進入次輪投票

发布于 February 21, 2017
莫雷诺（左）与拉索（右）或需在次轮投票中分胜负。（资料图片）
莫雷诺（左）与拉索（右）或需在次轮投票中分胜负。（资料图片）


（基多20日综合电）厄瓜多尔选举委员会19日晚公布了当天举行的总统选举初步计票结果。据已完成的77%的计票结果，厄瓜多尔执政党主权祖国联盟运动候选人、前副总统莱宁·莫雷诺和创造机会运动候选人吉列尔莫·拉索得票数居前两位，分别赢得38.78%和28.65%的选票。
外媒分析指，总统选举或需进入次轮投票，才可分出胜负。
厄瓜多尔选举法规定，选举中获得有效选票超过半数的候选人将当选总统；候选人如果得票率超过40%，同时领先第二名超过10个百分点，也将被宣布为获胜者。如果没有人达到以上条件，得票率居前两位的候选人将进入第二轮投票，得票多者当选。
根据新华社指出，厄瓜多尔19日举行总统和国民大会选举，全国共有1千280万名选民参加，以选出新一届总统、137名国民大会议员和5名代表厄瓜多尔的安第斯议会议员。厄瓜多尔总统和国民大会议员的任期均为5年。
为保证大选顺利进行，厄瓜多尔政府派出3万名警察维护秩序。此外，美洲国家组织、南美洲国家联盟等多个国际组织派出224名观察员监督此大选。

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