印尼軍方接受澳洲道歉 軍事教材風波告一段落

澳洲国防陆军司令坎贝尔（左）在雅加达军事总部与印尼国民军总司令加托握手，双方“重修旧好”。（法新社）

（印尼雅加达10日综合电）印度尼西亚国民军总司令加托表示，印尼就军事教材风波已接受澳大利亚的道歉，但仍未决定几时全面恢复两国国防联系，他会请示总统佐科。

为了化解两国的争议，澳洲国防陆军司令坎贝尔周三访问印尼，与加托会面。坎贝尔在见面时对事件表示遗憾，并做出道歉。他还说，澳方已着手修订该教材，而涉及者都已受到处罚。

印尼军方周三晚发表声明说，加托已经接受澳洲的道歉，并指在当前全球竞争的时刻，维持团结与友谊是必要的。

印尼军方上个月投诉，西澳军事基地的教材侮辱了印尼军方，印尼因此取消两国全部的军事合作，后来才改为说是取消跟澳洲军方的语言培训项目。

加托当时说，一名军中教官去年11月在珀斯的澳洲特种部队基地受训时，看到基地内展示了质疑印尼对西巴布亚主权的海报，还看到一些嘲讽印尼建国五大原则的文件。加托随后宣布中止同澳洲的军事合作，受影响的包括两国军方的联合军演、教育和交流计划。

印尼突然中止与澳洲军事合作一事引发许多争议。印尼军方称，澳方试图对外派受训的印尼精兵下手，要将他们招入麾下，窃取情报。对于这项指责，澳洲官方予以否认。

同时，加托因擅自宣布中止同澳洲的军事合作而被总统佐科训斥。佐科政府认为加托“失控”，于是召他到总统府，虽然没有给予他具体惩罚，但却给了他警告。

印尼政治、司法与安全事务统筹部长维兰托似乎也有意大事化小。他周三早些时候在新闻发布会上强调，两国关系“非常牢固”，并指印尼总统佐科计划在本月底到澳洲进行访问。

位于印尼版图最东边的西巴布亚长期以来要求从印尼独立出来，其独立运动获得海外，包括澳洲激进派人士的支持。印尼对西巴布亚实施严密监控，对外国政府和非政府组织试图干预该区事务极为敏感。

印尼上一回中止与澳洲军事合作是在2013年，当时澳情报机构被爆出曾对时任印尼总统尤多约诺及部分印尼高官的手机进行窃听。印尼一怒之下宣布中止与澳多领域合作，印澳关系降至冰点。