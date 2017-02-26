印尼官員稱 在台女移工經面書接觸IS

印尼移民局表示，日前遭台湾遣返的女移工涉嫌加入“伊斯兰国”（IS）。移民官员透露，这名移工过去无涉及IS的记录，是在台湾接触面子书后才接近IS。图为伊斯兰国旗帜。

（印尼雅加达25日综合电）台湾当局与美国联邦调查局（FBI）合作，以涉嫌加入伊斯兰国组织（IS）为由，逮捕一名在台湾工作的印尼女外劳，并于22日将她遣返回雅加达，成为第一起台湾遣返IS嫌犯回印尼的案例。

印尼移民局表示，日前遭台湾遣返的女移工涉嫌加入“伊斯兰国”（IS）。移民官员透露，这名移工过去无涉及IS的记录，是在台湾接触“面书”后才接近IS。

印尼移民局发言人阿贡（Agung Sampurno）24日接受中央社记者访问证实，印尼女子特莉（Tri Astiningsih）因涉嫌加入IS，22日从台湾被遣返雅加达。

阿贡说，特莉22日一抵达雅加达国际机场，就遭印尼警方反恐特种部队88特别分队逮捕，并押送警方相关单位侦讯。

移民局当场也比对特莉持有的护照及指纹，核实她的身分。

值得注意的是，移民官员向中央社记者表示，特莉的确是在台湾工作的女移工，但她过去无涉及lS的纪录，她是在台湾接触面书后才接近IS。

至于特莉到底涉入IS多深？参与过IS何种活动？印尼移民局目前还不能确认，必须等待警方的调查结果出炉。

阿贡分析，台湾向来不是激进穆斯林的据点，根据移民局过往处理相关案例的经验，涉及加入IS的印尼移工大部分都是在中东地区工作，台湾出现印尼移工涉嫌加入IS，很不寻常。