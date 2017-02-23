卡立：2涉及案件男 警要求朝大使館交出

（吉隆坡22日讯）金正男隆机场遇刺案；全国总警长丹斯里卡立说，较早时两名被指涉及此案的不明身分男子，已证实是朝鲜驻马大使馆二等秘书，以及朝鲜高丽航空商社一名员工；警方已要求朝鲜驻马大使馆交出他们，否则，警方会展开拘捕行动。

他说，他们被指与此案有关，因此，警方希望可传召这两人录取口供。

他星期三在全国警察总部，召开开记者会公布此案进展时，这样指出；这也是自命案发生后，卡立就此案首次召开记者会。

陪同他出席记者会的有雪州总警长拿督斯里阿都沙马与大马皇家警察总部秘书拿督卡里尔。

根据他在记者会发布及要寻找的两名男子中，分别是44岁Hyon Kwang Song与37岁Kim Uk IL。

前者是大使馆二等秘书，于去年9月20日抵马，后者是朝鲜高丽航空商社员工，于上月29日抵达我国。

卡立说，警方希望通过大使馆找到这两人，以协助调查此案；若他们没有现身，警方会通缉他们。

他透露，至于较早时警方要寻找的一名30岁朝鲜籍男子，别名James的Ri Jae Nam，相信仍在大马。

迄今，警方要寻找的7名男子，确定皆是朝鲜籍。

2月13日上午8时许，朝鲜领导人金正恩的47岁同父异母金正男，在雪兰莪州雪邦吉隆坡第二国际机场，遭人以沾有不明液体的布捂住脸部，他过后向机场柜台人员求助时，曾申诉感到晕眩，随后在送院途中不治。

警方在短短5天内，拘捕4名男女助查，包括29岁越南籍女郎段氏香（DOAN THI HUONG）、26岁本地男子莫哈末法力（Mohammad Farid Bin Jalaluddin）、25岁印尼籍女郎西蒂艾沙（Siti Aishah），以及47岁朝鲜籍男子李钟哲（Ri Jong Chol）。

其中莫哈末法力被延长拘留7天后，已于22日获得释放。