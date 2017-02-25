卡立：若毒劑劑量太少 運入我國時 較難查到

数名朝鲜驻马大使馆的人员周五早上登上一辆官车后便匆匆离去。

（吉隆坡24日讯）全国总警长丹斯里卡立阿布巴卡表示，若致死金正男的VX神经性毒剂（VX Nerve Agent）剂量太少，运入我国时较难被侦测到。

他说，警方将调查证实毒杀朝鲜籍男子金正男的神经毒剂是如何被带入我国。这种毒剂也是在1997年化学武器公约与2005年大马化学武器公约法令下受管制的化学武器。

“这个化学品是被禁止的……因为是致命武器。若是小量被带入，我们很难查到。但警方将会继续追查毒剂的来源。”

卡立今天在吉隆坡国际机场准备飞往麦加朝圣前，受媒体询问金正男隆机场被毒杀案中的神经毒剂是如何运入我国时这么说。

询及案发现场会否受到辐射污染，卡立说，警方将会调查此事。

至于VX神经毒剂是从外国运入我国，或是本地制作，卡立也表示一切还在调查中。

他也不愿揣测这是否属于谋杀案件，一切有待调查，并促请民众不要听信谣言及传闻。

指親屬日內抵馬報道不實

（吉隆坡24日讯）针对媒体报道指金正男的亲属将在日内抵达大马一事，卡立说，有关报道不属实。

“我们尚未安排家属来马。我们已经要求朝鲜大使馆通知家属，仍在等待他们的回应。”

他披露，警方要求朝鲜大使馆通知死者家属，以便安排家属来马进行脱氧核糖核酸（DNA）检验，并进行认尸。

他也否认我国派员到澳门向金正男家属索取脱氧核糖核酸样本，而是等待家属亲自过来认领遗体和提供DNA样本。同时，大马警方没有也不打算与中国政府联系。

“（副总警长说会派人去澳门）他肯定是被错误诠释了。”

他也表示，我国不会派警员到澳门保护金正男家属来马，一切等朝鲜大使馆安排。

询及是否会提控嫌犯，卡立表示，一切仍言之过早，警方会交给总检察署决定。

他也拒绝回应金正男案是否涉及朝鲜阴谋的提问，他说，警方会全面彻查金正男的死因，目前下定论尚言之过早。

“（是否是朝鲜做的？）我不会这么说，我们只是确认他被化学武器致死。这肯定是被禁止的，因为它是化学武器。”