卡立：沒下令逮捕 二等秘書應現身證清白

金正男隆机场被毒杀案事发后，国内外各媒体依然紧追案情不放，每天在大使馆驻守，务必掌握最新发展。

（吉隆坡23日讯）金正男隆机场被毒杀案；全国总警长丹斯里卡立说，若朝鲜驻马大使馆二等秘书清白的话，无需害怕，应现身协助警方调查命案。

他否认向这名二等秘书发出逮捕令，并指警方会通过外交部，与朝鲜当局交涉。

他不担心此事会引起国家安全事务的隐忧。他说，这只是一名朝鲜籍公民在大马遇害的刑事案，因此他不认为此事牵涉到国家安全事务。

他说，警方也会根据外交礼节行事，调查命案，他呼吁疑犯现身助查命案。

他星期四在吉隆坡警察总部，出席配合华人农历新年举行的午宴后，受询此案进展时，这样透露。

他星期三在记者会宣布，警方最新要寻找44岁朝鲜驻马大使馆二等秘书Hyon Kwang Song，以及33岁朝鲜高丽航空商社员工Kim Uk IL，两人被指可以协助调查这宗命案。

有媒体透露，目前疑犯匿藏在大使馆。

另一方面，询及在机场闭路电视摄录到这名二等秘书在机场出现的进展时，他指不会透露详情。

他说，警方会根据国际礼节，调查这名被指拥有外交护照的朝鲜籍死者命案。

出席这项午宴的有中国驻马大使黄惠康、吉隆坡总警长拿督阿马星等。