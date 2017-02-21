南西：或影響B40群體 禁電單車德士未有定案

（吉隆坡20日讯）首相署部长拿督南西苏克里指出，政府尚未针对是否禁止电单车车德士“Dego Ride”做出定案，因为它或许关系到政府提倡改善B40群体的意愿。

南西说，有关课题目前仍受到政府的关注和讨论，所以仍无定案。

“作为掌管科技和革新事务的首相署部长，我个人保持中立的立场，不想打击B40群体即收入3千900令吉或以下的人士，在做出禁止的宣布前，我认为政府有必要进行详细的研究，和有关服务的需求程度。”

“如果真的有必要，政府就会考虑如何管制和安全落实。”

南西周一出席大马陆路交通委员会（SPAD）推介“长途巴士转型实验室”活动后向媒体指出，政府对待“Dego Ride”的立场犹如当初优步刚在大马流行之际，它的确存在问题但政府不会立即禁止。

陪同出席的陆路交通委员会主席丹斯里赛哈密也说，全国共有1千300万的电单车车注册，如果政府需要另外管制则耗时耗力。

较早前，南西向媒体透露，希望“长途巴士转型实验室”能带来实际的转型成效，包括解决长巴司机不足的问题。

她说，许多长巴发生意外是因为司机的人为因素，包括副司机不足导致司机精神被消耗，抑或是薪金调配的关系。

“我认为可以让年轻人或妇女接受长途驾驶的培训，提高长巴司机的素质和避免外籍劳工出任司机职位。”

她也说，这一切必须待整个实验室结束后拟出报告，再将报告提交给政府做进一步决定。

赛哈密也认同其看法，因为许多巴士业者表达司机不足的问题。“我个人支持不雇佣外籍劳工担任司机，替代做法就是训练本地的妇女或者年轻人，让他们可以填补司机空缺。”

南西和赛哈密也一直认为，政府也不应该忽略业者考量，包括增加他们成本去支付员工训练或驾驶津贴等等。