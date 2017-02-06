南茜：設定種種活動 也為來臨國選

（本报古晋5日讯）首相署部长拿督斯里南茜表示，关于丹绒拿督补选的竞选活动，土保党妇女组在选举之前已经有过了会议，同时，设定将会进行的种种活动，这也不只是为了这一次的补选，也是为了即将来临的国会选举。

另外，我们也和青年团有过了商讨将会进行一些联合活动，有几个即将来临活动将会进行。

同时她也提到说，丹绒拿督在去年才经历了州选举，我们不太有意愿要进行太过隆重的（竞选）活动，否则的话，这对选民来说或者会太多。

“所以这一次的补选，我们会一家家的去拜访，而这也已经在进行中，同时我们也会和竞选主任拿督里旺朱乃迪进行协商，这些都是在进行着的事情。”

对于一些被挑起的课题，她认为在丹绒拿督并没有太多的课题可以被争论，而这些被（对手）所挑起的课题只是为了引起人们的注意，这也是在选举的时候会出现的正常现象。

“无论如何，我们都会尽量的做到最好。”

她今日出席古晋青草路中学校友会新春团拜活动后受访时这么表示。

另外，她也在回答记者的提问是表示，选择了拿督查米拉为候选人，是国阵经过了多方面的考虑之后，认为她是最有胜算的人选，而不是政治趋势。

她进一步说，拿督查米拉在之前已经有了非常好的经验关于丹绒拿督地区的非政府组织，而且也对于丹绒拿督非常了解，在已故阿德南的政治生涯中也陪伴在侧，因此，在种种的计算后，她是最好的人选。

她也指出，这之前也有过的就是瓜拉江沙国席双补选时，国阵候选人也是原任议员的遗孀，这也是通过了严格的审核后认为是最适当的人选。