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北市市局：處於教育階段 禁煙計劃沒強制進行

发布于 February 6, 2017
阿邦佐哈里在北市市长阿邦阿都华合陪同下，前往参观2017年古晋北市市政局议程活动上设的花园时，修剪园艺。
阿邦佐哈里在北市市长阿邦阿都华合陪同下，前往参观2017年古晋北市市政局议程活动上设的花园时，修剪园艺。


（本报古晋5日讯）北市市政局禁烟计划目前仅处教育阶段，并未正式以法律途径落实和强制性禁烟。
他强调，北市市政局并不是严禁市民抽烟，也还没以法律来实施和严禁，反之将通过教育方式来教育烟民，尤其是对非烟民（二手烟）的影响。
他指出，在这项计划下，业者有责任规定建筑物内的非禁烟区和禁烟区，同时，社区上的民众也有权自行决定用膳座位。
古晋北市市长拿督阿邦阿都华合是于今日中午，在2017年古晋北市市政局议程活动开幕礼上致辞时指出，该局将于今年落实2个新计划，其中包括禁烟区和“与塑料袋吻别”运动。
与此同时，北市“与塑料袋吻别计划”将通过介绍全新的环保购物袋来落实，以便能减少难以分解的塑料袋的使用。
阿邦阿都华合表示，该市政局将于今年更改制度，即所有涉及使用塑料袋的事务，仅使用可分解的塑料袋。
同时，该局将移交折叠式和容易分解的购物袋于该管辖区之下的数间学校，而有兴趣购买的民众也在古晋北市市政局的摊位能以8令吉取得，袋子所售获取的收入，将充作慈善用途。

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