加強交流聯繫 汶中迎新春慶祝晚宴

（本报斯市5日讯）许月兰校长说，“本届联谊社自成立以来，一直发挥其功能与效益，而今晚主办这场活动，目的是让大家身心放松，缓解工作压力，加强交流与联系，增进同事之间的友谊与感情，进而打造团队精神，增强集体凝聚力。

许校长昨晚在出席汶中教职员联谊社迎新春庆祝晚宴致辞时，作出上述表示。

她说，欢迎出席昨晚由本校教职员联谊社主办的迎新春庆祝晚宴，值此辞旧迎新、继往开来之际，我谨代表校方向在座的各位致以最诚挚的新年祝福，感谢新一届董事会给予我们的关心及支持，也感谢各位同事在工作上的全力配合与帮助。

在面对全球化的浪潮之下，社会日趋多元化，我们的学生不仅需应对来自国内的竞争，更需迎接来自全球的挑战。新型的教育体系必须符合大势所需，学校的核心是协同合作，以及全体成员的向心力、凝聚力，我们所培养的多语人才在激烈竞争中才能取得优势。

在新的学年里，我希望各位能够不断完善自我，勇于改革和实践、探索和创新，并能继续发扬爱心，以自身高尚的师德来践行教书育人的诺言，对教育好我们的下一代负起责任。

最后，祝愿大家能够度过一个快乐、祥和的夜晚；祝贺大家新年进步、身体安康、工作顺利；祝愿我们汶莱国家繁荣富强，国泰民安！

昨晚出席活动的董事成员包括署理董事长林文华，多位副董事长、董事、校长、副校长、助理校长、教职员联谊社主席、老师、教职员。



