加國總理訪美 特朗普：微調雙方貿易關係

（美国华盛顿14日综合电）加拿大总理特鲁多13日前往美国访问，美国总统特朗普表示，双方贸易关系很出色，只会进行微调。特朗普并未谈及重大调整，或许能让来访的特鲁多感到满意。

特朗普先前曾承诺将重新协商美国与加拿大、墨西哥之间的北美自由贸易协定（NAFTA），为美国争取更有利的条件；尽管他在抨击NAFTA时只点名墨西哥，还是让加国官员感到忧心。美国市场占加国出口比重高达75%。

根据联合新闻网指出，特朗普与特鲁多会面后在联合记者会上表示，他对NAFTA最关切的是美国与墨西哥的贸易关系。他说：“我们与加拿大的贸易关系非常好，将予以微调。美加之间的状况，远不如南方边界那么严重。与墨西哥的贸易，多年以来都对美国很不公平”。

特朗普先前一再指控墨西哥窃取了美国的就业机会。

另外，加拿大总理特鲁多也说，他不会教特朗普如何应对叙利亚难民问题。“加拿大的老百姓最不希望我在美国期间，指导美国人应该怎样管理自己的国家”。

据BBC中文网指出，两人尽管都强调在经济发展和合作上有共同的利益，但参加记者会的媒体却把矛头全指向了两人截然不同的移民政策。

特朗普继续为自己广被争议的移民禁令辩解。他说，他也希望有一个“广阔美丽的大门对外敞开”，但“无法承受坏人混进来的严重后果”。

特鲁多表示，加拿大将继续在不危及国家安全的前提下，“谋求在政策层面上更开放”。他说，加拿大在这一点上“要给全世界树立榜样”。

此前，加拿大总理特鲁多因为接受将近4万名难民，一下子成为全世界媒体的头条。他说，只要有人为了逃避战火和迫害来了，加拿大就会欢迎。

特鲁多与特朗普的会面回避分歧的做法，也得到加拿大反对党、保守党领袖安姆布罗斯的认同。她说：“在这个特定时期，如果我们的总理跑到美国去打架的话，对每个加拿大人都不会有好处。”

为了拉近关系，此次特鲁多送给特朗普的礼物是一幅他父亲皮埃尔·特鲁多当年和年轻的特朗普两人的合影，这幅照片被镶嵌在精美的镜框里。

据加拿大总理办公室说，这幅历史照片拍摄于1981年。当时时任加拿大总理皮埃尔·特鲁多前往纽约去接受一个奖项。