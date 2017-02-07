劍橋O水平考試放榜 汶中2考生獲11A

（本报斯市6日讯）2016年汶莱剑桥普通教育普通证书（G.C.E.“O”Level）考试成绩近日放榜，汶莱中华中学出现2个状元，即温凯凤、郑靖颖同学双双考获11A，成绩靓丽，表现亮眼。

经英国剑桥考试局鉴定，2016年汶莱剑桥普通教育普通证书（G.C.E.“O”Level）考试成绩近日放榜，汶莱中华中学捷报频传，今年大唱丰收。汶中145名学生表现亮眼，整体质量水平显著进步，取得了令人瞩目的成绩，续写创校95年的辉煌篇章，彰显了该校优质的教学品质和显著的办学能力。

除华文（IGCSE 1ST LANGUAGE CHINESE 0509/ IGCSE 2ND LANGUAGE CHINESE 0523/ IGCSE MANDARIN CHINESE 0547）、物理、化学、生物、地理、电脑、世界历史、经济等8个科目及格率达100%之外，其他科目及格率也进步不少：巫文（马来文）97.2%，比上年进步6.9%；英文95.9%，进步了2.4%；数学94.5%，进步了2.9%；高数98.5%，提高了0.3%；综合科学94.9%，提高了6.3%；商概93.3%，进步了3.6%；宗教课程88 %，进步了0.5%；会计92.5%，提高了6.5%；美术78.6%。

汶中生获得如此辉煌成绩，为学校为自己增光。除该校温凯凤、郑靖颖考获11A令人炫目的佳绩，个人表现卓越，无人能及外，其他同学也不遑多让，柯宏宇与林洛凡2位同学亦考获10A1B；林紫欣与郑琦2人考获10A。

值得一提的是，林紫欣同学在此次考试中，她拿下10个A全部都是令人激赏的A1成绩，其学术成绩优异表现让校方为之骄傲及欣慰。

汶中许月兰校长欣喜地看到该校学生获得如此辉煌的成绩。她指出，总体来看，这次成绩表现令人满意，在汶中校史写下了炫目灿烂的一页。

她强调，该校一向积极配合国家2035年远景宏愿及教育政策，不遗余力地培养及造就更多高素质的人才。特别是当下随着信息技术的迅猛发展，现代教育获得了全新的活力之背景下，完善新型的教育体系，不断开拓创新，且逐步建立有趣、互动的教学平台，以满足不同学生个性化的需求。

她表示，学生们的虚心受教和奋力拼搏，是考取佳绩的不二法门。她还感谢该校董事会强而有力的领导与大力支持，不断创建和完善更优质的求学环境，让莘莘学子得以受惠；也感谢汶中教师们不断创新、自我提升及辛劳付出，家长们重视孩子的教育，信任校方并密切配合。

汶中2016剑桥文凭考试

表现卓越学生名单

11A（2人） 温凯凤、郑靖颖

10A（4人） 柯宏宇、林洛凡、林紫欣、郑琦

9A（2人） 吴盈璇、沈倩颖

8A（4人） 张浩宇、李雁卿、吴美琪、王文萱

7A（3人） 丘振涛、叶玟萱、汪珈妤、

6A（13人） 黄萱明、廖兴辉、马力、陈孝治、陈建森、郑其美、赵淑珍、吴伟鸿、黄田满、陈芊慈、克维、何明杰、古佩婷、

5A（3人） 廖威力、方悦怡、林政宇

4A（11人） 谢浚铭、陈慧慧、许欣洁、贝妮、李莉娜、陈紫欣、曾展鹏、谢兴发、刘义陇、司徒家辉、邱奇星