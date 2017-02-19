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劉思樂：邁向全球化 亞洲乃推廣象棋立足點

发布于 February 19, 2017


（本报古晋18日讯）砂拉越象棋联合会会长甲必丹拿督刘思乐表示，象棋的全球化推广，亚洲依然是个立足点。
“当前，虽然全球都有人在下象棋，但多是局限在华裔，象棋要全球化，就必须有效推广到西方国家去，让更多外国人懂得下象棋，这项艰巨任务，需要通过世界象联与亚洲象联的引领，大家一起努力才能达致。”
他说，去年古晋和三马拉汉象棋公会成功联合承办了第十九届亚洲象棋锦标赛暨象棋嘉年华，这可是一场棋坛盛事。虽然盛事出现了一些缺点，但基本上是成功的。这可是亚洲棋坛联手的一项成果，功劳不单单在该会，也不单单在三马拉汉象棋公会，而是亚洲象棋界共同的成果。
他昨晚出席古晋象棋公会新春团拜暨2017至2018新届理事就职典礼上致辞时，这么表示。
较早时，他也提到，对象棋，他仍然是一位新人，承蒙大家的爱护和支持，推选他担任会长，接掌拿督黄良杰功成身退所留下的空缺。
“在此，我要向大家表达最衷心的谢意。当然，我也要表扬卸任会长拿督黄良杰、卸任主席吴俚葙对本会所作出的巨大贡献。”
他也恳请各位前辈给予指导和支持，并大力扶助理事会，为象棋运动的推广而共同努力。
另一方面，筹委会主席杨德云也说，该会1959年成立至今历史悠久，古晋棋坛前辈打下良好的发展基础，瞬间促成1978年成立亚洲象棋联合会。
“这将为未来国际比赛交流活动提供一个成功的模式，这是全古晋棋坛人士感到万分喜悦的，同时，也是东马棋坛人士感到自豪的。”
他说，去年尾，上届理事与兄弟棋会携手同心，成功圆满举办第十九届亚洲象棋锦标赛《拿督斯里刘为强太平局绅杯暨第2届亚洲象棋嘉年华》，轰动全世界棋坛，写下历史性的一刻，可谓古晋之光。
他希望新届理事们能秉承伟业精神，展望明天，共创未来，身为象棋文化的一份子，就必须意识到所要负起的推广使命，肯定任重道远，责无旁贷。

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