副揆：販賣人口案 去年100宗被定罪

（布城8日讯）副首相拿督斯里阿末扎希博士指出，去年有100宗案件在2007年反贩卖人口及反贩运移民法令下被定罪，而2015年只有7宗。

他指出，定罪案件增加是执法单位、副检察司、庇护官员与反贩卖人口及反贩运移民理事会，持续展开联合行动所取得的成果。

他指出，去年被定罪的79宗贩卖人口、9宗贩运移民案件涉及33人、12宗案件属于移民法令、刑事法典和其他法令，所涵盖的刑罚是坐牢3年至10年，以及特定刑罚。

也是内政部长的阿末扎希今日发表文告指出，2015年的调查报告有158份，而去年则增加两倍至325份。

他指出，调查报告和提控显著增加，显示涵盖警方、移民局、劳工局、关税局和大马海事执法机构、法庭和总检察署的上述理事会，其成员配合无间。

他说，有18名个人/雇主在1966年护照法令下，不合法扣押工人的护照被定罪，刑罚是坐牢不超过5年或罚款1万令吉或两者兼施。

在执法行动方面，阿末扎希指出，当局在去年对679人展开403项的调查和逮捕行动，所涉罪行包括性剥削、强迫服务、器官买卖，以及包括抵触移民法令和卖婴的犯罪行为。

“在贩卖人口和贩运移民活动的相关罪行下，有42名执法机构的公务员已被捕、调查和受到对付。”

他指出，截至去年12月，有1千130名受害者获得法庭发出的庇护令，并被安置在全国的庇护所，大多数遭到剥削的是女性。

“政府时时确保以人权为基础，履行庇护及照顾受害者的义务。”

他指出，由去年1月至12月，有16名受害者获准自由行动，还有10名获准在返回原籍国前，在大马工作。

“大马政府通过反贩卖人口理事会，矢言打击贩卖人口的罪行，并呼吁各造扮演更显著的角色，也就是向执法单位提供情报。”