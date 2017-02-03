首页 新闻 国内新闻 副揆：允羅興亞人工作 實驗性計劃3月開跑

副揆：允羅興亞人工作 實驗性計劃3月開跑

发布于 February 3, 2017


（布城2日讯）副首相兼内政部长拿督斯里阿末扎希博士指出，允许持有难民卡的罗兴亚人工作的实验性计划，将于3月1日开跑。
他指出，这项实验性计划，将让300名持有难民卡的罗兴亚人分阶段工作，而这批罗兴亚人，也已通过安全和健康筛检。
“他们将被分派到园坵和制造领域的指定公司，以让他们获得一技之长及财务来源，他们在被重新安顿至第三国家前，可趁此机会重建生活。”
阿末扎希今日在首相署主持联合国难民署高阶委员会会议后，发表文告这么说。
他说，允许罗兴亚人工作，将更有效的间接解决人口贩卖的问题。
他说，没有移民身分的罗兴亚人一直是遭特定单位剥削，成为我国强迫劳工和不合法工人的潜在群体。
他指出，截至去年12月31日，大马有来自62个国家的14万9千474名难民卡持卡人。
他说，在上述数目中，有13万3517人或89%来自缅甸，其中的5万5千565人是罗兴亚族。
另外，他指出，尽管我国不是1951年联合国关于难民地位公约及1967年关于难民地位议定书的缔约国，但政府仍时时寻找最佳方案，以安顿我国的难民卡持卡人。
“最好的方式是以人道主义为基础，也就是政府给予支援。”
他指出，全国蓝海策略也通过大马联合特工队（JTF），更有效的处理难民课题。
“这支特工队涉及6个主要部门与联合国难民署的合作，以确保难民卡持卡人的真实身分。”
他补充，大马时时与联合国难民署保持紧密关系。

载入更多相关文章
  • 赞比里（右起）与占比利曼为体验清洁员工的劳苦，亲自动手收集垃圾。

    體驗勞苦 收集民意 霹大臣與市長當清潔工

    （怡保2日讯）霹雳州务大臣拿督斯里赞比里与市长占比利曼化身为清洁工友，今早在没有事先告知下，突然现身和怡保市政厅清道夫一同收集垃圾，体验清洁工人的劳苦之余，也借此收集民意，向最干净…
    February 3, 2017
    0 second read
  • 拉威（左）展示肃毒组警方起获的海洛因。左2是拉迪夫。

    霹警建議總檢察署 控上庭毒犯不準保釋

    （怡保2日讯）霹雳州警方已建议总检察署援引1952年危险毒品法令第41B条文(公众利益)赋予警方权限，凡是控上庭的贩毒惯犯，一律不获准保释，以消除公众对获得保释的犯毒者仍出现在当地…
    February 3, 2017
    2 second read
  • 9警员搜查嘉玛，从后者裤子搜到一把手枪。

    非法取締賭博活動 警拘捕嘉瑪搜獲手槍

    （吉隆坡2日讯）“红衫军”召集人拿督斯里嘉玛尤诺斯较早时因私自率众擅闯店屋取缔非法赌博活动，星期四被警方登门拘捕，并从他身上发现一把枪。 …
    February 3, 2017
    0 second read
Load More In 国内新闻
评论功能已关闭