副揆：允羅興亞人工作 實驗性計劃3月開跑

（布城2日讯）副首相兼内政部长拿督斯里阿末扎希博士指出，允许持有难民卡的罗兴亚人工作的实验性计划，将于3月1日开跑。

他指出，这项实验性计划，将让300名持有难民卡的罗兴亚人分阶段工作，而这批罗兴亚人，也已通过安全和健康筛检。

“他们将被分派到园坵和制造领域的指定公司，以让他们获得一技之长及财务来源，他们在被重新安顿至第三国家前，可趁此机会重建生活。”

阿末扎希今日在首相署主持联合国难民署高阶委员会会议后，发表文告这么说。

他说，允许罗兴亚人工作，将更有效的间接解决人口贩卖的问题。

他说，没有移民身分的罗兴亚人一直是遭特定单位剥削，成为我国强迫劳工和不合法工人的潜在群体。

他指出，截至去年12月31日，大马有来自62个国家的14万9千474名难民卡持卡人。

他说，在上述数目中，有13万3517人或89%来自缅甸，其中的5万5千565人是罗兴亚族。

另外，他指出，尽管我国不是1951年联合国关于难民地位公约及1967年关于难民地位议定书的缔约国，但政府仍时时寻找最佳方案，以安顿我国的难民卡持卡人。

“最好的方式是以人道主义为基础，也就是政府给予支援。”

他指出，全国蓝海策略也通过大马联合特工队（JTF），更有效的处理难民课题。

“这支特工队涉及6个主要部门与联合国难民署的合作，以确保难民卡持卡人的真实身分。”

他补充，大马时时与联合国难民署保持紧密关系。