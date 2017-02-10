副揆冀推廣至全世界 撥200萬維修黑風洞

一年一度的大宝森节，吸引了数以千计兴都教徒及游客到黑风洞还愿及了解兴都文化。

（吉隆坡9日讯）副首相拿督斯里阿末扎希说，多元宗教、文化和庆典可巩固我国人民的团结。

他强调，团结及和谐不只是言语修辞而已，反之需要以诚意付诸行动，不带任何偏见或负面印象。

他今天在黑风洞举行的大宝森节庆典上说，宗教的不同不应该引发任何形式的混乱。

“我国有不同背景的人民，我们应该巩固这种多元化。”

此外，他说，我国大宝森节庆典应该成为旅游产品，吸引外国游客，特别是印度或全世界的兴都教徒。

阿末扎希说，大宝森节不只是受尊重的节日，今年也吸引了近150万名兴都教徒和游客到黑风洞。

“我希望旅游及文化部在全世界推广这项庆典。”

另一方面，他说，内阁已经议决在外国工作的印度国民，到我国旅游时免签证。

他指出，大约50万名在卡塔尔工作的印度国民可以善用这个机会到我国旅游。

他说，随着落实这项措施，政府希望更多印度国民和兴都教徒来我国旅游及参观黑风洞，特别是大宝森节时。

他指出，吸引更多游客到黑风洞的工作不只是旅游及文化部的工作，反之这涉及各造，包括黑风洞寺庙的管理层。

“所有到黑风洞的游客都可以推广这里的大宝森节庆典。”

出席者包括国大党主席兼卫生部长拿督斯里苏巴马念医生、上议院主席拿督维尼斯瓦兰、首相署副部长拿督斯里迪瓦马尼和教育部副部长拿督卡马拉纳登。