出世臍帶受感染 9歲女全身血管隨時爆

（澳洲31日讯）澳洲新南威尔斯一名女童身患罕见疾病，随时会出血，有生命之虞，她曾试过突然吐血达3公升。幸好美国一名医生愿意为她做手术把病治好，她的家人正筹钱尽早让女儿飞到美国治病。

9岁女童汉弗莱斯（Paige Humphreys）的爸爸忆述，女儿5年前突然在家中呕吐大作，吐出3公升的血，吓坏他和太太。他说：“那晚她说要喝水，之后便去厕所，又再要求喝水。我给她第2杯水时，她便开始呕血，非常可怕。她失去3公升的血——但当我们到医院时，医护人员也不相信，直至她再次呕血。”

自此汉弗莱斯不时进出医院，后来医生诊断她患了脾功能亢进、全血细胞减少症和非肝硬化性门脉高压。她的爸爸解释，由于汉弗莱斯的肝脏的静脉出现阻塞，血液要经过大脑才传到身体其他器官，令静脉严重受压。

目前汉弗莱斯的脾脏比正常胀大100倍，肝脏亦受损，5年来已进行了逾20次手术，现时她每天都要靠吃药来保命。由于随时有性命危险，父母为了看顾她，每晚彻夜难眠，“她常常陷于痛苦中——她的脾脏就像一个深水炸弹，随时爆炸”。

幸好美国芝加哥一名医生得悉汉弗莱斯的情况后，愿意为她进行“减压”手术，有9成把握把她医好，让她重过新生，还愿意豁免部分费用。家人正在众筹网筹款，希望筹得足够手术费。