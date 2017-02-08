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再戰政途 再益成為火箭人

发布于 February 8, 2017
再益依布拉欣（前排右3）正式加入行动党，右起为卡立沙末、陈国伟、敦马和林吉祥。
再益依布拉欣（前排右3）正式加入行动党，右起为卡立沙末、陈国伟、敦马和林吉祥。


（丽阳镇7日讯）前首相署部长拿督斯里再益依布拉欣再战政途，宣布加入行动党。

再益依布拉欣周一在其位于丽阳镇的住宅召开记者会时做出上述宣布，其他出席见证者包括行动党国会领袖林吉祥、代全国主席陈国伟、土著团结党总裁敦马哈迪以及国家诚信党宣传秘书卡立沙末等人。

过去，再益曾在2008年因为抨击国阵政府滥用《1960年内安法令》对付议员和媒体而遭巫统开除，随后加入人民公正党，后来加入并改组人民正义阵线（AKIM）成立惠民党（KITA）并任党主席，不过最后却宣称因为内部纷争而辞去主席一职。

因此，行动党也是再益依布拉欣政治生涯上第4个政党，不过基于再益曾加入公正党，因此今日的记者会上并未见任何公正党党员出席，场面略显尴尬。

再益向媒体解释，自己有邀请公正党党员出席，不过有者今日因为有法庭案件，所以无法抽空出席。

他在宣读声明时强调，自己在政坛多年来奉行一个原则，即“领袖应该真诚”，因此相信行动党领袖亦会如此。

“他们说行动党反马来人与伊斯兰教，可是我相信我的加入，会让马来人更有信心，而停止支持首相拿督斯里纳吉。”

再益说，选择加入行动党是因为该党极具效率，而且槟州政府目前的发展便是证明，比以前在国阵的领导下更优越。

他也说，马来人相信敦马，而目前敦马和在野党站在一起，必定可以带来冲击。“我引用（我国著名诗人）奥斯曼阿旺的诗句勉励大家，‘切勿害怕去挑战禁忌，若禁忌阻碍了进步。”

林吉祥在致辞时说，非常欢迎再益的加入，并相信他能为在野党带来更多公平、公正与和谐的观感。

他笑言，早前在媒体陆续报道后，许多人向其求证，“再益是否真的加入行动党，又会在行动党待多久？”语毕，全场支持者哄堂，不过敦马和再益并没有对有关言论开怀大笑，仅抱以微笑。

林吉祥并无正面回应，只表示自己认识再益已久，相信后者可以扮演重要角色。

他也以美国总统特朗普的竞选口头禅“让美国再次伟大”为例，强调在野党势必“让大马再次伟大”。

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