再來倫樂物是人非 納吉憶阿德南哭了

首相纳吉（中）在（左起）副首长道格拉斯、首长阿邦佐哈里、地方政府部长沈桂贤及工程部部长法迪拉尤索陪同下，召开新闻发布会。

（本报古晋10日讯）为纪念与前首长已故阿德南的友情和所经历的点点滴滴，首相拿督斯里纳吉欲把和前者的合照挂在其首相署办公室。

首相纳吉今日上午前往伦乐县为伦乐食坊主持开幕仪式上致词时提到已故阿德南时，情绪激动且一度哽咽，让众人感受到其对首长与世长辞仍感不舍。

他回忆去年5月份砂州选举时，前来伦乐为丹绒拿督候选人阿德南造势及拉票。

他称，阿德南不仅在丹绒拿督州议席以多数票取得胜利，砂拉越在阿德南带领下，砂国阵在州选举战绩亮眼。

而今日，他为了小型选举（补选）来到了伦乐县，那是因为阿德南已经不与我们同在，他也对此感触良多。

首相透露，当他抵步伦乐县并在休息室休息时，墙上挂着他和已故阿德南在一场集会上的合照，照片里他手握阿德南的手。

“那是身为马来西亚老大、马来西亚首相和马来西亚国阵主席的我，要阿德南领导砂国阵，在州选举取得最大的胜利！”

他表示已经要求把有关照片送到首相署，并把照片挂在办公室墙上作为纪念。

他说，要纪念的不仅仅是在砂州选举上取得的胜利，也是为了两人深入的私交，真挚的又友情。

首相纳吉披露，多年前阿德南因为心脏病情危急，那时前往医院探望阿德南的他要后者在做决定前必须深思熟虑。

“当时因为心脏病，有建议阿德南以机械心脏来做代替，我要他小心考量，因为我不想阿德南使用机械心脏，以发电心脏延续生命，那他将如何成为领袖，政治人物？”

“不过，所幸上苍给了阿德南机会，让他重新好起来，也让他成了砂州首席部长。”

纳吉说，阿德南功劳很大，不只是对丹绒拿督，而是整个砂拉越。

他表示，阿德南让砂州人民看到其为砂州权益战斗的精神，身为我国首相的纳吉也表示身同感受，这就如他经常说的要聆听人民的心声。

首相：非延續家族政治

查米拉是最佳人選

（本报古晋10日讯）首相拿督斯里纳吉表示，国阵推选前首长已故阿德南的妻子拿督阿玛查米拉为丹绒拿督候选人，并不是为了延续家族政治，而是查米拉在选区上的绩效和知名度显示她是丹绒拿督的最佳人选。

他今日上午前往伦乐县为伦乐食坊主持开幕仪式后，在新闻发布会上解释，推选查米拉出战丹绒拿督不是基于延续家族政治，而是在有关当局展开的民调中显示，查米拉亲民、开朗的形象深受当地居民爱戴，因此她是最容易获选民接受的候选人。

他接着说，身为候选人也必须是能为选区上的居民带来服务，让选民满意的人选。

与此同时，纳吉指出，阿德南在丹绒拿督选区上有很大议程，是项多达850项的发展议程必须由适当的人选才能完成已故阿德南的遗志，因此查米拉是最佳人选。

“我有信心查米拉有能力和确保达到阿德南的议程，这就是我们推选查米拉作为国阵候选人的准则。”

首相：泛婆大道建設

三馬丹馬蘭諾灣將改變

（本报古晋10日讯）首相纳吉表示，泛婆大道的建设能改变三马丹-马兰诺湾社区的未来。

他说，三马丹-马兰诺湾在雨季时，因为涨潮和风浪太大，当地居民多达4个月的时间没法和外界联系。

如今，有了泛婆大道的建设，必能为当地居民带来很大的改变及便利。

他今日上午为伦乐食坊主持开幕仪式致词时表示，三马丹-马兰诺湾的发展工程是阿德南极力为丹绒拿督居民所争取的。

他说，原本三马丹至马兰诺湾并不在泛婆大道计划下，但是因为阿德南一句“马兰诺湾和三马丹的居民也是在砂拉越内”，再通过了工程部部长拿督法迪拉尤索的说服下，纳吉通过了阿德南的建议，额外纳入在计划中，耗资为5亿8千万令吉。

他笑言，在答应时并不知道有关工程需庞大的建设费用，砂拉越河如此宽大，马兰诺湾和三马丹的道路长达32.7公里。

尽管如此，他认为，有关的决定是值得的，因为已故阿德南的精神和那里的居民一样亲切。

他也披露，今早从直升机内看到有有关道路工程正在施工中，对此，他指示，承包商能在2018年杪完成，比原定于2019年完成的时间提早完成，以更快让当地人民受惠及完成阿德南遗愿。

纳吉也说，就如阿德南生前所说的，要把三马丹成为旅游中心，泛婆大道扮演重要角色，让游客能到达马兰诺。