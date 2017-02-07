其中3女賊 警拘8賊起值5萬賊贓

警方在行动中成功起获多样贼赃。

（本报美里6日讯）警方在埔奕居民委员会社区巡逻队的协助下侦破大案，成功瓦解一个由惯窃带头的窃贼党，侦破最少6宗的破屋行窃案及偷窃案，起获逾5万令吉贼赃，拘捕共8名窃贼，其中3人为女子。

美里副警区主任史登利警监今早在行动室召开的新闻发布会上透露，该窃贼党是于2月4日早上9时50分在埔奕1号路的贼巢内，被埔奕居民委员会社区巡逻队及纳斯鲁警长所率领的警队捣毁。

警方在2月4日第一轮的行动中逮捕了6名窃贼，包括3名男子，年龄介于27岁至35岁；3名女子，年龄介于19岁至38岁。警方也将2名12岁及10岁的孩童带回警署，目前已被释放。

警方在贼巢内搜获了多个贼赃，其中包括25台手机、4台平板电脑、3台手提电脑、19支各种名牌手表、3台对讲机等。他称，警方也在该项行动中起获嫌犯们用来干案时使用的工具及交通工具，包括中国制手铐、头盔、2架摩多车（干案交通工具）、2把锋利关刀、1把棒球棍、1件印有警察（police）字眼T桖等的干案工具。

在隔日（5日）下午5时，埔奕居民委员会社区巡逻队目睹有两名男子进入所捣破的贼巢内，似乎在搜索重要物件，因此他们拨电通知警方后，在附近秘密监督两名男子，在两名男子走出贼巢后立即制服，较后也交由警方法办。

他表示，两名嫌犯年龄各为28岁及35岁，警方相信两名男子皆是同党，在二项行动中成功在2名嫌犯所乘坐的犯案交通工具内起获了1组防水系统相机、2支名牌手表、1组音响等，及各种的干案工具。

此外，警方也拘捕另2名嫌犯，并援引刑事法典457条文（破门行窃）下逮捕及扣查共8名的窃贼，以协助警方调查此案件。