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兩女疑犯身上並未發現毒物

发布于 February 19, 2017
被大马警方缉捕的段氏香（左）和艾莎（右）被指参与杀害金正男（中）。
被大马警方缉捕的段氏香（左）和艾莎（右）被指参与杀害金正男（中）。


大马警方继续调查朝鲜领袖金正恩同父异母兄长金正男遇刺一案，当地传媒周六报道，警方只在两名女疑犯艾莎及段氏香身上，搜出一些私人证件以及衣服、现金及化妆品等，并没有发现任何毒药。
较早前有报道指，首名女疑犯段氏香声称“恶搞”金正男时穿上手套，再用类似膏药或乳液的毒药泼向对方，但声称不知那是毒药。她之后到女厕脱下手套洗手。然而，警方至今仍未找到该对手套，也质疑为何她没有中毒，因此对其口供存疑。
此外，印尼副总统卡拉指，第二名疑犯艾莎可能受人操纵，不知自己参与了一次谋杀行动；印尼驻马副大使安德亚诺表示，大使馆仍未获准与艾莎见面，正等待大马警方的回复和批准，以便鉴定她的真实身份。
另外，金正男在吉隆坡遇刺案，大马当局缉捕了四名男疑犯，案件疑点重重，有指一名朝鲜贸易商人通风报信，促成此次暗杀，但被指是幕后主谋的金正恩政权，至今却对事件缄口不提。
韩联社报道，驻大马的朝鲜商人韩勋日掌握金正男的行踪，他涉嫌通风报信，促成暗杀任务。韩国统一部发言人郑俊熙回应称，自己也是透过媒体报道才获悉，正进一步核实消息。但他未有评论金正男遭买凶杀害的报道，亦拒绝回应日媒指韩国政府提供指纹资讯，协助确认死者身份。
有消息指，金正男遇刺后，其在澳门的妻儿亦担心自身安危，现已获警方保护。澳门保安司司长黄少泽就金正男案件发声明表示，会密切留意事态发展。
事发至今，朝鲜当局和官媒对金正男之死一直保持沉默，据指民众仍未知悉，但相信只是时间问题。亚洲冬季运动会朝鲜代表团周五抵达日本札幌后，朝鲜国际奥委会委员张雄等人亦回避有关金正男的提问。
有韩媒分析指，因暗杀是由朝鲜高层下令，故宣传部门尚未确定如何应对。

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