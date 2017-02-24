兩場豪雨水流不及 美里多處成澤國

卑尔骚区9巷VANILLA 2路经常水淹路面。

（本报美里23日讯）两场豪雨使美里多处淹水，其中卑尔骚第9巷及埔奕湾于今晨及下午2次水患，造成住户损失。

美里今日凌晨3时开始下雨，且降雨量大，致使上述两个地区及其它地方出现淹水问题。

卑尔骚第9巷一带的居民投诉说，今晨3时至4时，因为豪雨关系使到该区淹水至1尺高，除了道路淹水之外，住家车房也开始积水，雨水无法及时流通。

该区也在今日下午3时至4时之间，同样下了一场大雨而导致淹水，居民因而面对损失，深感无奈。

埔奕湾木屋区于今午3时许开始出现淹水，水流至其中1间双层木屋内，水高2尺，该木屋的沙发和家具被迫搬上2楼，否则损失会更严重。

埔奕区州议员陈长锋及砂行动党秘书林思健接到接到消息后，前往上述两个地区进行巡视。

陈长锋受访时表示，卑尔骚第9巷相信是沟渠阻塞原故，致使雨水无法及时流出，造成水患。

“我们看到沟渠里的水都没有流动，因为水位高，我们无法看到水从何方向流出，初步怀疑是沟渠阻塞。”

他说，卑尔骚乌达拉区3个月前市议员已解雇清沟承包商，在这3个月来没有人清理水沟和割草，他说这是美里市议会的问题。

他续指出，埔奕湾的路面高过于坐落在路边的木屋，使数间木屋处于低洼地。每当下雨时，居民都感到害怕，因为雨水都会流入屋子里。

他说，埔奕湾木屋区一旦遇到大雨，居民的住家面对淹水问题，该区的水沟也不大，致使雨水流不及。

陈长锋指出，下雨淹水问题永远解决不了，因为地方政府没有积极关注住宅区的排水系统，使这些基本设施问题一直存在。