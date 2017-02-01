兩受精卵一起着床分裂 等了4年一次懷兩對雙胞胎

（英国31日讯）英国埃塞克斯郡（Essex）一对夫妇为生育而多次人工受孕，当他们花光积蓄、两度经历流产，决定放手最后一博时，竟成功怀上仅7000万分之一机会出现的4胞胎。

克罗泽（Crozier）夫妇结婚后花了5年自然怀孕却不果，2013年决定接受体外人工受孕，诞下独生女达尔西（Darcie）。但其后3年想再度怀孕仍困难重重，太太前年两度在怀孕5周及8周后流产。2人之前为了进行人工受孕，已向家人朋友借贷5500英镑（逾3万令吉），去年更贷款8000英镑（近4.5万令吉），希望买个最后机会。

为此克罗泽太太彻底保持身体健康，完全戒酒并均衡饮食，每周运动5次，准备迎接新生命。经过一番努力，她终于怀上4胞胎，但令夫妇时更激动的，是人工受孕过程中植入母体的两颗受精卵都成功着床，并各自分裂成双胞胎，意味住克罗泽太太怀着两对同卵双胞胎。对此她表示“当时听到完全是目瞪口呆，到现在也是”，又指他们以往为了生一个小孩而如此艰辛，但现在一下子就来了4个。

虽然医生曾以4胞胎存活率低为由劝他们放弃其中两个，不过克罗泽夫妇坚决拒绝，怀孕5个月以来每两周就会接受检查一次，准备今年春天再当父母。