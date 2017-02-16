全面發展砂拉越 首長將推出新經濟方案

村民们在了解所发展的房屋模式。

（本报古晋15日讯）首长拿督阿玛阿邦佐哈里透露他将会推出全新的经济方案，这是全新的经济方向，让整个州带来改变，全面的促进砂拉越的发展。

他说，在这个前提下，能让砂拉越（经济上）独立起来。

他也重申，砂拉越的自主权将会完全掌握在砂拉越人的手中，这是根据1963年马来西亚契约所争取的，而砂拉越也将会永远的留在马来西亚当中，并且拥有绝对平等公平的地位。

他说，在已故阿德南的在任时已经推动了10亿令吉的发展计划，而在这个计划上将会增加其价值。

他表示，倘若砂政府要持续发展乡区，必须发展的领域是农业和旅游业；在致力促进乡区基建设施发展的同时，必须确保该两个领域的发展不会被影响。

他今天下午出席伦乐房屋发展甘榜扩建计划的推展仪式上致词时这么表示。这项计划是坐落在距离伦乐镇3.5公里的区域，一共有26个单位有柱子的房屋即将兴建，而在2012年的时候，有24个单位已经建竣。

与此同时，他也说，砂拉越要有砂拉越人自己的可负担房屋，砂拉越不要跟着联邦的可负担房屋计划，而由州政府所发展属于砂拉越人的可负担房屋，可更符合本地的需求。

他说，砂拉越自建的可负担房屋必须要有更高的品质，不只是设计好看，而且要耐用。

“不像联邦的可负担房屋，我们的可负担房屋是要有柱子的，柱子的高度至少有8-9尺，这样的房屋住起来才舒服，也更有品质和耐用。”

同时，他也提到说，为了让购物者能够顺利申请到贷款，砂政府已经成立“mutiara mortgage and credit”贷款与信贷公司，向低收入者提供房屋贷款。这间属于房屋发展机构属下的子公司，专注于提供贷款予人民房屋和砂拉越房屋发展机构属下房屋计划的购屋者。

他表示，很多人买不到房子不是没有能力，而是没有办法申请带房贷。

“虽然mutiara mortgage的房贷容易容易申请，但是并不代表可以不用付房贷，借的钱还是要还。”

他说，这间贷款与信贷公司是无法成功向银行借贷的购屋者的第二项选择，让他们不至于完全没有机会购屋。无论如何，该公司在借贷方式与条款方面，都依据银行的条例。