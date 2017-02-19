全砂首見 詩巫大樓登高賽試跑

大楼登高参赛者试跑。

（本报诗巫18日讯）配合2017年诗巫旅游年，诗巫市议会偕同DNA Sports联办全砂首见的第一场诗巫大楼登高比赛（Sibu Tower Run）。比赛将在3月11日在诗巫三洋大厦举行。参与该项活动的其中约40位参赛者，于今早6时30分进行了第二轮的试跑活动。

约40位参与者从三洋大厦起跑，经过诗巫城市第二广场的江边，经过创走廊，再回到大楼从侧门的楼梯直登三洋大厦第廿八楼，才算完成赛程。诗巫三洋大厦是砂拉越最高大厦。

2017年诗巫旅游年筹委会主席黄惠萍表示，基于跑楼梯时的安全问题考量，该项比赛最多只限300人参与，目前报名的人数已经达140人。报名的最后期限是3月10日，惟限量的300个名额乃先到先得，满额即截止。

黄惠萍市议员表示，试跑中先安排参与者跑5公里，这样做的目的是疏远及拉开全体参与者的距离，以安全为考量。因为如果比赛一开始就直接跑楼梯，该300名参赛者一起挤进大厦楼梯，除了危险问题，28楼层中的空气流通也是问题。主办单位将会安排医护人员来防备意外事件，也会安置空气流通机器及派水站。

该项比赛设有4个组别，即男子公开组、女子公开组、男子宿将组及女子宿将组。每组设有10奖项，冠军得主可获得1千令吉奖金、亚军500令吉、季军300令吉、第四名及第五名各100令吉、第六名至第十名为50令吉。每组冠军将获得冠军杯及登上大会特制的荣誉榜。

比赛公开给18岁以上者报名，公众可上网报名，网址为www.travelsibu.com。