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全球經濟不定 砂木業收入跌至59億

发布于 February 8, 2017
砂木材工业发展局旗下职员在部长、助理部长及部门高阶行政人员的见证下宣誓廉正。
砂木材工业发展局旗下职员在部长、助理部长及部门高阶行政人员的见证下宣誓廉正。


（本报古晋7日讯）砂第二资源策划及环境部长拿督阿玛阿旺登雅表示，50年前，木材工业成为砂州生产经济收入的其中一个重要来源，在州政府有效的政策与措施推行下，木材业2015年为砂州创造72亿令吉的出口收入。不过，2016年因为全球经济的不定性，令砂州木材业的出口收入跌至59亿4千万令吉。
“砂州木材产品高达99%的出口都集中于中国、日本、韩国和印度等传统市场。市场经济成长的缓慢恐会影响和压制砂州2017年木材产品出口成长。”
因此，他提醒砂州木材业在设定未来的方向时必须要把时局发展、需求趋势及现时与未来全球木材产品市场的供应纳入考量。
“光靠传统市场和出口原始材料长远来看不会对砂州出口收入带来好处，因此砂木材工业发展局需通过发展更多高收入工业，帮助本地木材业从出口原始材料转型成为出口增值产品。”
也是砂工业与企业发展、贸易及投资部长的阿旺登雅今日在砂木材工业发展局2017年度集会上致辞时阐明，砂木材工业局有必要拟定行动策略，以成立高收入的增值工业，其中包括发展出口家具工业、装饰面板产品工业及纸浆和纸张工业。
“在州政府所推行，有效的政策、奖掖和措施下，估计在第十一大马计划下的5年期限内，出口收入每年可以成长80亿至100亿令吉。”
他强调，在订立提高出口收入的长期策略时，也要注重天然森林现有原料来源的最大化使用，以及呼应政府推出，于2016年6月生效的“树桐出口配额从40%缩减至30%”。

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