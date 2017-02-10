入境想不受對付 汶萊司機須符條規

埔奕区州议员陈长锋向双溪都九关税移民厅官员了解情况。

（本报美里9日讯）外国车必须拥有汽车通行证或车主身份驾驶才可出大马关卡，否则车主将接罚单或扣留车子。

美里双溪都九关税移民厅执法组助理官员章甘今天接受本报记者访问指出，该局上个星期六（本月4日）的确在出境关卡进行突检。

他说，该局主要是针对外国车是否以符合大马移民厅条规出境或入境，一旦发现有人违反，执法官员现场开罚单，如果驾驶者不付还，就会扣留他们的轿车，直到付还罚单为止。

该局在进行突检当天，已发出超过10张罚单，这肯定引起外国司机不满，并指是不合理。执法组助理官员章甘告诉记者，这是大马几十年以来所规定的，执法组是根据条规而执行。

当天所发出的罚单都是汶莱注册车辆，皆是汶莱公民，他们违反了3项事项，即没有汶莱车通行证、通行证逾期、和使用其他汽车的通行证。

据1名女官员威娜表示，汶莱公民必须符合以上条规，如果外国司机没有违反，该局是无权力去对付他们。

移民官：要駕外國車入境

車主需擁工作或居留證

（本报美里9日讯）大马公民必须拥有外国工作准证或拥有在任何一个国家的永久居留证，才能驾驶外国车入境，且必须本身是车主，否则将接罚单。

本地公民驾驶汶莱注册汽车，他们必须拥有汶莱工作准证，又或者拥有在任何一个国家的永久居留证，如果没有准证，执法组有权力扣押汽车和开罚单。

不少美里人民在汶莱工作，拥有工作准证，因此他们可以在汶莱购买汽车，也拥有汽车通行证。

美里双溪都九关税移民厅执法组助理官员章甘说，无论是美里人民或汶莱公民，他们驾车入境美里，车主必须是他本人。

如果他们所驾驶的外国车不是本身的，就必须在入境关卡向值勤的官员索取填写申请临时通行证表格，在该表格上写上汶莱车牌号码和负责驾驶的自己名字，这张临时通行证可使用3个月。

如果司机3个月后要继续在美里逗留，可以再到关卡申请，准证绝对不可以逾期，否则同样会受罚款。

陳長鋒將訪移民官咨詢

外國車助罰款額數不一

（本报美里9日讯）关税移民厅发出予违反大马条规的外国车主罚单数额不一，陈长锋将拜访美里最高官员并作出反映。

外国车辆违反大马条规将发出罚单，但罚款款项竟是不一，有者罚款500令吉，有者罚款1千令吉或以上。

根据1名汶莱游客向《联合日报》投诉，他星期六接到美里关税移民厅的罚单，并指他所驾驶的汶莱车并不属他名下，违反了条规，罚款1千令吉。

埔奕区州议员陈长锋日前也接到上述投诉后，于今早特地前往双溪都九关卡，向该局了解情况。

美里双溪都九关税移民厅执法组助理官员章甘向他表示，汶莱公民如果被取缔受到以上罚单，之前是罚款100令吉，但几年前就将罚款改为500令吉。

而且，有关罚单也要看是由何等级的官员所开出，官职越高，罚款就高，可超过1千令吉或以上；普通执法官员开出的罚单是500令吉。

陈长锋受记者访问表示，对于罚款事项他感到不公，这是不合理的说法，因此他将会安排时间去拜访美里关税移民厅最高官员，以了解情况。