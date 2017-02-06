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元首：全民團結為鐵證 阿德南利民政策永存人心

发布于 February 6, 2017


（本报美里5日讯）敦丕显斯里泰益玛目表示虽已不再从政，但对于已故砂前首长阿德南的从政政策感到敬佩及骄傲，而他所实施的利民政策将永远铭记人民心中。
他是在今晚的2017年新春大团拜晚宴上，受邀上台时如此表示。
他指，阿德南在任期间，确保了砂州各族能和谐相处，同时保障人民继续享有宗教信仰上的自由，而极端主义问题从未在砂州出现过，州内各族都尊敬彼此所信仰的宗教，这份和谐是值得让全体砂州人民引以为傲。
“尽管种族及宗教背景不同，全民依旧团结的生活在一起，这是已故阿德南所遗留下来的伟绩。”
他说，砂州这个多元种民族、不同文化、宗教、信仰的州属，人民之间可和睦共处，重视团结意识，尊重各自宗教信仰，惟有团结的精神才能带动我国发展，而人民也必须切记一个社会的繁荣与安宁需要靠着人民互相尊重及和睦共处，才能达致目标。
砂州各族领袖在团结多元民族也扮演了重要的角色，令首相为砂州团结精神感到放心。
“阿德南拥有非常坚实的想法和分析能力，他留下了很好的政府，他的从政政策让我不再担心砂州的未来发展。”
他续说，华族在砂州贡献良多，许多商业界成功人士更为华裔，他们带领了砂州的经济发展，他希望华裔能继续为砂州培养更多人才，成为国家的领袖，为砂谋取更多的福利造福人民。

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