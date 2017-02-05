停火協議破局 杜特蒂對菲共叛軍宣戰

菲律宾总统杜特蒂3日在南部哥打巴托省一个演讲中说，他对菲共中止协议非常失望，并指对方一再要求释放数百名政治犯是不合理的，胃口太大了。（法新社）

（菲律宾马尼拉4日综合电）菲律宾政府和共产党武装签署的无限期停火协议维持不到半年就破局，菲律宾总统宣布军队恢复对菲共叛军作战，并且宣称不会再同此叛军谈和。

菲政府和菲共的政治组织全国民主阵线（NDF）去年8月下旬在挪威政府斡旋下在奥斯陆会谈，最终达成停火协议，结束持续了超过半个世纪的武装冲突，为和平谈判能顺利进行铺路。

可是，菲共新人民军周三突然宣布中止有效期即将在本月10日结束的上述协议，并誓言将恢复游击战。按奥斯陆协议，菲律宾谈判双方同意争取在6个月内就经济和社会改革达成首个重大协议。

菲律宾总统杜特蒂昨天在南部哥打巴托省一个演讲中说，他对菲共中止协议非常失望，并指对方一再要求释放数百名政治犯是不合理的，胃口太大了。

他宣布：“我今晚就中止停火协议，不再停火。……我真的很抱歉，我已经尽力了，可是就像歌曲里唱的，我再好也还是不够好。……让我们恢复作战吧。”

他甚至说：“我很难过地告诉大家，在下一代的时间里跟共产党之间也不会有和平。”

杜特蒂说，新人民军在周三撤销之后立刻恢复攻击政府军，导致7人死亡，3人被俘虏。“我在短短48小时里损失很多士兵，我想如果继续停火不会再有什么结果。”

新人民军指政府军占据了他们地盘上的500个乡镇，军方反指叛军屡次破坏停火协议。

菲政府和菲共叛军在过去约30年进行过多次谈判，但都失败。菲共在上世纪60年代建立新人民军武装，但实力已从80年代顶峰期的2万6千人萎缩至目前的大约4千人。官方估计，新人民军与政府军之间的冲突累计造成至少3万人死亡。