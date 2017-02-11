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俞小珊：除了會客日 還有許多管道投訴

发布于 February 11, 2017
美里市政局在老人街所进行的2月份会客日活动共接获16宗投诉。坐者左5为市长俞小珊。
美里市政局在老人街所进行的2月份会客日活动共接获16宗投诉。坐者左5为市长俞小珊。


（本报美里10日讯）市民除了市政局会客日之外，还有许多管道可以提出民生课题以及投诉。

市长俞小珊在老人街进行会客日后，受访时向媒体记者，如是表示。

他指，市政局将于每月份的第一个星期在制定的地点进行会客日，让所有市民可借此机会面对面向市议员们做出民生课题的投诉，但由于该活动每月只进行一次，因此他鼓励市民也可使用其他的管道来提出民生课题或投诉。

“市民可利用其它管道来反映民生问题，其中包括居民委员会、24小时投诉热线（TAKLIMAT）、市政局投诉热线或直接将民生问题反映给市议员们。”

他表示，市政局所成立的各区居民委员会，也是许多人使用来反映民生问题的管道，市民向居民委员会作出反映后，委员们向市政局作出反映。

市民向其投诉表示，他们曾拨打24小时投诉热线（TAKLIMAT），唯所反映的民生课题并没有获得解决。针对此事，他称，24小时投诉热线专员会将所有所接获的投诉交由相关当局区解决，而市民也必须给予相关当局时间来解决民生课题，尤其是牵涉到必须以资金才能解决的投诉。

24小时投诉热线（TAKLIMAT）号码为（082-555999）；市政局投诉热线则为085-424111，民众欢迎拨打该两个热线或直接到美里市政局，以反映民生课题。

2月份會客日  市局接16投訴

（本报美里10日讯）美里市政局2月份会客日活动共接获16宗投诉，其中工程部所接获的投诉较多，即共8宗。

在16宗的投诉内，工程部占了8宗，其中以道路维修问题居多；垃圾问题占2宗；流浪狗问题1宗；公共卫生部2宗；1宗树木丛生；非法小贩及非法车厂各1宗。

今日会客日活动是在老人街进行，历时一小时，各部门官员或代表在场处理民生投诉，记录在案以安排人手处理，市议员也向附近的业者及老人家门个别进行交流以了解民情。

市长俞小珊总结会客日活动时向媒体表示，今日所接获的16项投诉将直接交由相关部门跟进研究及处理。

针对垃圾处理问题，但媒体向其提问是否是承包商没有执行工作责任时，他指，内部目前已经开始加强承包商的监督制度，并采取严厉的态度来监督承包商的工作，以便能减少本市的垃圾问题。

“屡劝不听的承包商，当然我们会考虑终止他们与市政局的合作关系，再招标新的承包商，继续执行相关的任务。”

他也希望市民能在反映民生课题时，不必要以强硬的态度及粗俗语言来与市议员投诉，而市政局各单位已做好准备，聆听市民所提出的民生课题，设法提升对于市民的服务。

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