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依斯邁：在野表明入主布城將瘦身 公僕小心飯碗不保

发布于 February 24, 2017
依斯迈沙比利出席于本市一著名酒店举行的该部2016年卓越服务奖颁奖仪式。
依斯迈沙比利出席于本市一著名酒店举行的该部2016年卓越服务奖颁奖仪式。


（本报古晋23日讯）国选将近，乡村与区域发展部长拿督斯里依斯迈沙比利要公务员做出选择，选择照顾所有公务员福利的当今政府，或选择控诉公务员人数太臃肿的反对党执政？
他强调当今政府照顾所有公务员的权益，然而反对党却一直控诉政府公务员太多，不断提倡要削减公务员，更宣称要减半，因此公务员从中作出选择。
“这表示如果其他政党执政了，当今的公务员至少一半将会被裁退而失业。因此，公务员可以做出选择，要继续维持现有的职业，还是选择有可能裁退他们的反对党去执政。”
依斯迈沙比利是今早出席于本市一著名酒店举行的该部2016年卓越服务奖颁奖仪式后，召开新闻发布会期间，如是表示。
此外，他也指出，当今政府也落实政策去保护土著享有特权，同时也不限制其他种族去争取权益并在我国取得成功。
“我们维护土著权益，包括在沙巴及砂拉越的土著，以及协助提升土著经济，如果要维持联邦政府所承诺的权益，那便应该要继续给予支持。”
另一方面，他在较早前与上述颁奖仪式上致辞时指出，乡村与区域发展部是在选举中做出大贡献的部门。
他举例，根据砂州州选记录计算，砂州在来届国选中可赢得29席，不过他形容那也只是纸张上的数据，实际上还需努力，让砂拉越继续在国选中为国阵做出巨大贡献。

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