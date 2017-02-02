供應少每粒叫價3元 大寶森節丟貴椰

（槟城1日讯）大宝森节庆典将临，作为庆典用途的生椰将在今年供应减少等因素下其价格或将在接下来抬高至每粒3令吉。

槟州消费人协会教育官员苏巴罗于周三在仰光律Anba生椰批发处召开记者会，他在Anba经理沙拉娃蒂陪同下指出，去年庆祝大宝森节时槟州信众共抛掷了介于40至50万粒椰子，不过他相信各种因素造成今年的掷椰数量料下跌至约30万粒。

他说，气候因素，造成生椰供应出现不足，其中Anba作为椰子批发商，去年在大宝森节可供应约10万粒椰，今年则下跌至介于6至7万粒椰。此外，相信椰子的售价也将从上周的介于每粒2至2令吉50仙，在大宝森节庆典时将会进一步攀高至3令吉。

他说，生椰价格抬高将连带造成以生椰作为原料的其他货源也会水涨船高，因此促请政府有必要管制其价格，以免出现太大波动。

他也指出，消协在1998年开始即鼓励配合大宝森节“一人只抛掷一粒椰”运动；他说，很多人对大宝森节掷椰有不正确的观念，以为掷越多生椰会带来更好运气，尤其是华裔。

其实根据消协向居林Dhyana Ashram庙的布拉曼南达师傅谘询后，被告知其实掷椰是兴都教一种洗净仪式，掷一粒椰已足够。

再来他说将椰子抛掷后造成这些椰最终被弃在垃圾场是一件浪费行为，所以他鼓励将省下的钱作为社会慈善等用途。

他指出，自消协推出一人一粒椰运动后，已取得一定的成效，不少信众已开始减少掷椰数量。

另一方面，沙拉娃蒂也透露，生椰的供应量下跌的情况，造成水涨船高，她说，椰子批发价也已从去年的每粒1令吉50仙提高至今年的1令吉80仙，所以她相信生椰价格将在大宝森节时进一步提高。