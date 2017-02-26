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佐科： 前提是不損對華關係 印尼擬與澳 聯巡南海

发布于 February 26, 2017
印尼总统佐科（中）25日在悉尼参与会议，与众领袖商讨有关经济与投资合作的问题。
印尼总统佐科（中）25日在悉尼参与会议，与众领袖商讨有关经济与投资合作的问题。


（印尼雅加达25日综合电）印尼内阁秘书帕拉摩诺阿侬称，佐科威总统2月25日至2月26日将访问澳洲，商讨有关经济与投资合作问题。
他日前在雅加达总统办事处说：“这次访问澳洲是为弥补上回被延后的访问计划。访问期间，佐科威总统将与澳大利亚总理特恩布尔进行双边会谈，讨论有关两国在各项领域的合作问题，其中有关印-澳全面经济伙伴关系协定（IACEPA）或贸易协定和投资经济合作。”
投资统筹机构主任托玛斯·连彭说：“刚才我与贸易部长报告了有关比较顺利的谈判结果。在贸易协定中我们没有看到任何障碍，如果能够在今年顺利完成，将是印尼与澳洲10年来首次达成的双边协议。”
托玛斯·连彭说，两国之间的合作协议更多的是强调投资方面，目前已经落实的比较大的投资是在黄金采矿业。此外，将有其他战略部门如旅游业投资合作计划。
与此同时，外媒称，佐科威总统日前说，他本周末同澳大利亚总理马尔科姆·特恩布尔（Malcolm Turnbul）会面时，将探讨印尼与澳大利亚在南中国海共同巡逻的可能性。
据新加坡《联合早报》网站2月24日报道，佐科威总统告诉《澳大利亚人报》，他希望能与澳大利亚一起执行巡逻任务，但前提是这不会导致印尼与中国的关系陷入紧张。
佐科威总统说：“如果不会引起紧张关系，我认为与澳大利亚共同巡逻是重要的。我会同特恩布尔总理讨论这个问题。”
报道称，印尼一般在南中国海问题上保持中立，并在中国和亚细安（如菲律宾和越南）之间扮演缓冲的重要角色。

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