佐尼抨擊火箭藍眼 讓當地人失應得發展

（本报古晋5日讯）革新党丹绒拿督补选候选人佐尼抨击公正党和行动党放弃丹绒拿督的出战，几乎让国阵不战而胜，而当地人民也会失去应得的发展。

他认为，人民的福利或许不是他们所注重的。

“如果他们真的注重人民的福利，就不应该让国阵不战而胜，虽然丹绒拿督的居民都是国阵忠实支持者，但是如果不关心人民的福祉，怎么会获得人民的支持？而他们怎么可以责怪当地的居民选择支持国阵，而本身却选择不出战。”

他强调，该党是根据民主的体制而出来竞选，并没有犯下任何错误，因此国阵不能指责该党的出战是不尊重已故阿德南。

他今日在文告中这么指出。他也表示，表示，对于该党来说出站补选并不是一个必败的结局，相反的将会为当地居民带来好处。

他说，虽然很多人对他是说出站是对已故阿德南的不尊敬，而对于国阵来说，这样竞争会浪费资源，但是，他认为，不劳而获会让当地人民没能获得任何的好处。

他承认在面对国阵是没有任何胜算，就像一支甘榜球队硬碰巴塞罗那球队那样。而且国阵有丰厚的资源来巩固其堡垒选区，而该党所希望就是能保住按柜金就好。

“但是我们不能让国阵不劳而获。”

他说，因此为了胜出，国阵将会承诺更多的发展以取得胜利。而国阵也知道违背了承诺的代价，而为了不许下那么多的承诺，国阵当然希望不劳而获，而过去的选举中，只要国阵的候选人不劳而获，那么在胜利之后就会对当地撒手不管。

“我们不能让丹绒拿督的居民失去了应该有的发展。我们知道我们在这场战役中会失去按柜金，但是如果这样的付出能换来人民的利益，那么就这样吧。”