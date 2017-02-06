首页 新闻 南砂新闻 佐尼抨擊火箭藍眼 讓當地人失應得發展

佐尼抨擊火箭藍眼 讓當地人失應得發展

发布于 February 6, 2017


（本报古晋5日讯）革新党丹绒拿督补选候选人佐尼抨击公正党和行动党放弃丹绒拿督的出战，几乎让国阵不战而胜，而当地人民也会失去应得的发展。
他认为，人民的福利或许不是他们所注重的。
“如果他们真的注重人民的福利，就不应该让国阵不战而胜，虽然丹绒拿督的居民都是国阵忠实支持者，但是如果不关心人民的福祉，怎么会获得人民的支持？而他们怎么可以责怪当地的居民选择支持国阵，而本身却选择不出战。”
他强调，该党是根据民主的体制而出来竞选，并没有犯下任何错误，因此国阵不能指责该党的出战是不尊重已故阿德南。
他今日在文告中这么指出。他也表示，表示，对于该党来说出站补选并不是一个必败的结局，相反的将会为当地居民带来好处。
他说，虽然很多人对他是说出站是对已故阿德南的不尊敬，而对于国阵来说，这样竞争会浪费资源，但是，他认为，不劳而获会让当地人民没能获得任何的好处。
他承认在面对国阵是没有任何胜算，就像一支甘榜球队硬碰巴塞罗那球队那样。而且国阵有丰厚的资源来巩固其堡垒选区，而该党所希望就是能保住按柜金就好。
“但是我们不能让国阵不劳而获。”
他说，因此为了胜出，国阵将会承诺更多的发展以取得胜利。而国阵也知道违背了承诺的代价，而为了不许下那么多的承诺，国阵当然希望不劳而获，而过去的选举中，只要国阵的候选人不劳而获，那么在胜利之后就会对当地撒手不管。
“我们不能让丹绒拿督的居民失去了应该有的发展。我们知道我们在这场战役中会失去按柜金，但是如果这样的付出能换来人民的利益，那么就这样吧。”

  • 防詐騙電話 汶電訊警惕客戶

    （本报斯市5日讯）汶莱电讯公司今再发文告，向客户讲解及警惕近日发生诈骗电话的事故，并指有关事件仍在调查中。 该公司于今发出的文告中指出，透过客户的投诉该公司了解到有关的电话是： …
    February 6, 2017
    0 second read

  • 元首：全民團結為鐵證 阿德南利民政策永存人心

    （本报美里5日讯）敦丕显斯里泰益玛目表示虽已不再从政，但对于已故砂前首长阿德南的从政政策感到敬佩及骄傲，而他所实施的利民政策将永远铭记人民心中。 …
    February 6, 2017
    0 second read

  • 南茜：設定種種活動 也為來臨國選

    （本报古晋5日讯）首相署部长拿督斯里南茜表示，关于丹绒拿督补选的竞选活动，土保党妇女组在选举之前已经有过了会议，同时，设定将会进行的种种活动，这也不只是为了这一次的补选，也是为了即…
    February 6, 2017
    0 second read
载入更多相关文章

  • 南茜：設定種種活動 也為來臨國選

    （本报古晋5日讯）首相署部长拿督斯里南茜表示，关于丹绒拿督补选的竞选活动，土保党妇女组在选举之前已经有过了会议，同时，设定将会进行的种种活动，这也不只是为了这一次的补选，也是为了即…
    February 6, 2017
    0 second read

  • 體現各族權力共享面貌 陳開籲民力挺砂國陣

    （本报古晋5日讯）砂首长政治秘书陈开表示，已故前任首长拿督巴丁宜阿德南生前的敢做敢言的作風，令砂拉越人在国内，尤其西马人面前更能抬头挺胸，向国人证明砂拉越的不一样，体现砂拉越各族权…
    February 6, 2017
    0 second read

  • 羅長盈：推動文明社會 弘揚孝德需新特點

    （本报古晋5日讯）古晋海南公会青年团团长罗长盈表示，在弘扬孝德文化及推广崇孝美德的基础上，大家还要探索现今孝亲敬老的新特点与举措，来推动社会文明和谐。 …
    February 6, 2017
    0 second read
Load More In 南砂新闻
评论功能已关闭