伊黨355集會掀幕 馬莫草場紫海一片

截至下午3时，马莫草场聚集近万名的“紫衣人”。

（吉隆坡18日讯）由伊斯兰党号召的355集会周六下午掀开序幕，截至下午3时，集会现场已聚集近万名的穆斯林，马莫草场紫海一片。

集会在2时30分才正式开始，在阴天的情况下，集会者坐在草场中央，等待领袖的致辞。集会先以歌唱表演掀开序幕，之后则有大学生领袖以及学者发表演说。

目前，只见伊斯兰党领袖陆续抵达，至于巫统领袖则还未见到。

这场旨在支持伊党主席拿督斯里哈迪阿旺修改《1965年伊斯兰法庭法令》（355动议）法案的集会，主题是“加强伊斯兰法，国泰民安”，集会者的衣着颜色定为紫色。

早前，主办单位宣称号召30万人参与其盛，甚至连伊党执政的吉兰丹州政府也宣布将周六为公假，鼓励州民到首都来参与集会，以支持伊党主席3月再次在国会提呈修改355法令。

根据节目表，集会是从下午2时开始到晚上11时结束，前后共9个小时。但在周六上午距离集会开始前的5个小时，指定据点如国家银行与国家清真寺一带，已开始出现“紫衣”人潮。

而在另一边厢，由一群社运分子发动的“BEBAS”组织也于周六下午3时至5时举行“反对355法令”集会，主题为“人民拒绝哈迪动议”。不过，他们已将原定在马莫草场举行的集会地点，改去八打灵再也花园草场，以避免与伊党的“355集会”发生冲突。

在国家清真寺，除了参与“355集会”的紫衣人聚集，现场也有小贩摆摊售卖小吃、午餐、集会制服等等，当中可见不少年轻人带着传统糕点在现场沿街叫卖，吸引了不少外国游客购买。

现场除了看到一些集会者是一家大小出动参与集会外，也可见不同年龄层的穆斯林都身穿印有“355集会”的紫色制服以示支持。

而警方也在附近设下路障实行封路，以方便集会者步行至集会地点——马莫草场。吉隆坡交警主任莫哈末纳兹里早前表示，警方会出动140名警员负责控制马莫草场一带的交通情况，但不会在附近实行封路。无论如何，吉隆坡市政局设在联邦大道与孟沙路的交通看板却显示，前往马莫草场的大多数路段会在今早分阶段关闭，包括国会路、敦霹雳路及敦姑阿都拉曼路。

昨天，警方已保证会维持秩序，确保集会和平进行。