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今年共批119間實行計劃 砂186學校雙語教學

发布于 February 7, 2017
砂福利、妇女与社区发展部部长拿督陈赛明（左5）、特殊奥林匹克古晋支部主席拿汀达央玛丽娅妮（左4）及保龄球选手合影。
砂福利、妇女与社区发展部部长拿督陈赛明（左5）、特殊奥林匹克古晋支部主席拿汀达央玛丽娅妮（左4）及保龄球选手合影。


（本报古晋6日讯）砂福利、妇女与社区发展部部长拿督陈赛明指出，教育部在2017年共批准了119间学校实行双语教学计划，截至目前为止，全砂有186间学校以双语来教学。
在186间学校当中，早在2016年便开始落实双语教学的有35间中学和67间小学；2017年则有47间中学和72间小学。
她指出，在2016年，砂州有48间学校获选作为双语教学计划的“实验”，其中有12间小学、33间中学以及3间寄宿学校。
惟，这些获选或申请实行双语教学计划的学校，都必须符合4项条例，即拥有足够的资源、学校做足准备应对落实双语教学计划、学生父母的意愿和支持以及对英语的掌控必须有一定的程度。
她表示，砂教育局鼓励州内更多学校实行双语教学计划。她说，以往我国曾经以英语作为数理科目的教学语言，不过之后基于学校要求，又再改为国文。
陈赛明在新闻发布会上表示，国内执行双语教学计划旨在让中学生毕业后，能掌握好英文，无论是在书写、言语或沟通方面都有一定的程度。
她说砂州转型计划有提供教师培训课程，旨在希望能让所有教育工作者本身率先掌握好基本英语程度。
她披露，2016年6月份砂教育局提呈54间学校予教育部，只有38间被批准执行双语教学计划。

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