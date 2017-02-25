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人資部： 高達3萬7699人被裁 去年失業率 增3.5％

发布于 February 25, 2017


（吉隆坡24日讯）根据劳工部统计，去年整年高达3万7千699人被裁，当中1万4千848人（39.4％）在自愿离职计划（VSS）下离职，而2万2851人（60.6%）则是正常解雇，裁员比例比起2015年低。人力资源部发文告指出，多数被裁员的是本地职员，达3万2千552人（86.3%），剩余的是外劳。
它说，根据2016年第4季度失业率，比起2015年同时段的3.1％（45万300人），增加3.5％（51万人），而劳工局数据显示，裁员的总数与失业率增加无关联。
“2016年遭裁员的比例比起2015年4万4343人低，高达1万9千891人（44.9%）自愿离职，而2万4千452人（55.1%）正常解雇。”
它透露，一般裁员的理由为公司倒闭，或因重整、减产、公司合并，技术改变以及收购导致员工过剩。
该部指出，去年裁员最高的领域是制造业，占了45.9%，接着是批发和零售贸易业（20.7%）、财务与保险业（12.1%）以及采矿业（6.6%）。
“这与2015年的解雇情况不同，前年主要是财务与保险业，占39.8%；接着是制造业（20.8%），而因马航裁员课题，运输业及仓库业解雇率占达14.7%。”
它说，政府将通过人力资源部将时刻监督裁员课题，而雇主欲裁员的1个月前必须知会劳工局。

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