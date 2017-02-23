人聯總部舉行 一馬房屋計劃 週六日註冊

（本报古晋22日讯）2017年一个马来西亚房屋计划（PR1MA）注册日落在本月25、26日，即星期六和星期日，假砂拉越人民联合党总部举行，想拥有属于首间房屋者，受促踊跃出席注册日。

错过去年一个马来西亚房屋计划的开放申请者，今年万勿再次错过这个大好机会，于25日（本周六）中午12时30分至下午5时30分、及26日（周日）的上午10时至下午3时，可前往位于王其辉路人联党总部了解详情及办理注册手续。

两天开放注册日活动包括申请房贷、一马房屋注册以及一马房屋讲说会和口头回答环节。

任何有疑问的都可在现场向专人提出问题，专人会一一解答。

申请者必须携带身份证、结婚证书（已婚人士）、薪水单、最近期3至4个月的银行户口记录（没有薪水单者）。

凡月收入2千500令吉至1万5千令吉者都可在一马房屋计划下申请注册。

首相拿督斯里纳吉于去年宣布2017年财政预算案时宣布，政府在一马房屋计划下推出了全新“Step-up”房贷计划，让购房者能获得90%至100%的房贷。

据悉，一个马来西亚房屋售价比市价低至少20%，价格27万令吉的一马房屋，在私人发展建造的同规格房子，其售价可高达47万令吉。

一马房屋计划特别为月入少于5千令吉的低薪族而设的“我的第一房屋计划”，凡年龄在40岁以下，首次购买房屋者即可获得政府提供的100%贷款。