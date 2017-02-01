人民信託局緊急會議通過 安努亞主席職暫停

（吉隆坡31日讯）人民信托局（MARA）今日召开紧急理事会会议，会议一致通过暂停丹斯里安努亚慕沙的主席以及MARA投资有限公司主席职。

根据《每日新闻》的报导，理事会是就柔佛州王储东姑依斯迈之前的指控，指某位丹斯里头衔的人物强迫大马人民信托局赞助吉兰丹红战士（Red Warriors）足球队以及吉隆坡大学（UniKL），当中涉嫌滥用公款，进行紧急会议商讨後，做出上述的决定。

该报引述大马人民信托局理事拿督尤索夫耶谷的话称，暂停安努亚的职务，目的是让该局的内部调查得以进行。

“我们今日的会议主要是讨论时事课题，以及捍卫我们的诚信及人民信托局的企业管理，因此理事会会议通过了数项决议。”

“我们同意讨论人民信托局赞助吉兰丹红战士足球队以及吉隆坡大学的事宜，因为这些课题都在网上热议。”

他称，也为此该局被迫做出坚决的决定，暂停安努亚的职务，以便缓和现有的局面，避免人民对于政府管理的信心，每况愈下。

东姑依斯迈之前指控安努亚上述的滥权事项，惟遭到安努亚的否认。至于该局是否会就此事向反贪污委员会进行投报，尤索夫则表示，理事会并未论及此事。反之，他称，该局希望先进行内部调查，之後才向反贪委会做出报告。

“让我们先‘清理自己的住家’先，一旦发现安努亚有涉及滥权，我们会向反贪委会做出投报。”

他也称，安努亚已被告知理事会今日的决议，後者也认同调查必须进行。

在安努亚被暂停职务之际，尤索夫本人将暂代人民信托局及MARA投资有限公司主席职，这项决定也获得乡村及区域发展部长拿督斯里依斯迈沙比利的首肯。