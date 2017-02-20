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互相尊重一起配合 沈桂賢促以宗教團結砂民

发布于 February 20, 2017
拿督沈桂贤（左1）和拿督郑正金（右1）接过瑞狮采青的福品。
拿督沈桂贤（左1）和拿督郑正金（右1）接过瑞狮采青的福品。


（本报古晋19日讯）砂地方政府部长拿督沈桂贤希望砂拉越人记得，要以宗教来团结砂拉越人，而不是以宗教来分裂。
他举例，就如波斯尼亚等国家，经过很久才结合，却因宗教一战而破裂，因此以宗教来分裂是很有可能。
沈桂贤是于今早出席马佛总砂分会举办丁酉年新春大团拜活动，在致辞时呼吁砂拉越人要一起配合，大家互相尊敬所有的宗教，必须团结一致。
“就如幸福的家庭，需要夫妻俩一起团结才会幸福美好。”
沈桂贤指出，新任砂首长拿督阿玛阿邦佐将会延续阿德南的政策，成立一个以副首长道格拉斯为领导的非回教部门，让所有宗教有直接联系的政府部门，专门处理宗教事宜的部门。
“该部门有20余名官员才被委任，这将会照顾其他宗教，包括处理申请拨款及土地的问题。”
沈桂贤也提及昨日在西马伊斯兰党发起的紫色“355法令集会”，惟已故砂首长阿德南和现任首长阿邦佐已多次表态，砂拉越绝不会落实伊刑法，这个必须获得大家的重视，以及每个人一起来配合。
他欣慰看到砂拉越佛教会幼儿园于今早所呈现的舞蹈，不仅有华裔小孩子，也有友族的小孩子，这要归功于拿督郑正金和幼儿园的老师们，有很好的眼光，从小就灌输小孩们要团结的教育。
此外，沈桂贤也觉得砂拉越很幸运，因为各族同胞能互相庆祝佳节，华族新年能吃到加喱，而达雅节则能吃到卡章玛鸡，这就是砂拉越很融合，证明宗教能团结砂拉越人。

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