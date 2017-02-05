丹绒拿督补选的选举官韩先宣布补选虽有4人提名，最后仅有3人角逐，既来自新达雅党的雷博森里察（左）、来自土保党的国阵候选人查米拉，由于查米拉尚在守丧期的由其幼子阿兹祖代表站台（中），以及来自革新党的佐尼。

（本报古晋4日讯）N03丹绒拿督补选代夫上阵的拿督查米拉，虽然面对革新党和新达雅党的夹攻，预料她在已故阿德南的庇佑及自身努力建立基层的力量下，可于此次补选中无惊险的胜出。

今天的提名过程中，原本将掀起四角战，包括国阵候选人拿督查米拉、革新当候选人佐尼及新达雅党候选人雷博森里察及独立人士阿斯波哈芝阿都拉，惟在经过选举官的详细审核后，独立人士因银行破产资料不足而不具备参选资格，最后确定丹绒拿督陷入三角战。

距离已故阿德南的离开不到一个月，他的遗孀成为了国阵候选人，直接代替他守土。在今日前往提名中心的时候，她显得心情激动，虽然脸上戴着墨镜并没有任何表情，但是其双手却一直紧握着陪伴在其两旁的助理，而国阵的支持者并没有高涨的情绪，只是默默陪伴着她走向提名中心。

今早在提名的过程中，伦乐县天气一直放晴，而较后副首相拿督斯里阿末扎希、首长拿督阿玛阿邦佐哈里、沙首长拿督斯里慕沙阿曼等人也拉队前往提名中心，以示对拿督查米拉的支持。

而提名活动于11时结束后，人群纷纷散去，天空才集聚了乌云下起雨，不少人认为这是已故阿德南在逝世后显灵，默默庇佑其深爱的妻子及选民。

选委会也在较后宣布丹绒拿督补选提名结束，共有3名候选人角逐补选，分别是：

（1号）拿督查米拉（62岁，土保党）

（2号）佐尼（54岁，革新党）

（3号）雷博森里察（31岁，新达雅党）

竞选活动将从即日起展开，由于国阵候选人查米拉尚在服丧期间，因此她也遵守伊斯兰婚姻教义，在这段期间也不会出席任何的竞选活动或者集会。

投票日落在本月18日，选委会也设立了17个投票站，27个投票箱，合格选民多大9千959人。