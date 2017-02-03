首页 新闻 南砂新闻 丹絨拿督補選 已售14份提名表格

丹絨拿督補選 已售14份提名表格

发布于 February 3, 2017


（古晋2日讯）砂拉越选举委员会主任拿督达贡指出，截至今日，丹绒拿督州议席补选的提名表格已售出14份。
他说，上述的表格由7人购买，包括来自国阵的代表。
他今午接受马新社访问时说：“每人买两份，所以就是售出14份表格。”
另外，他说，250名选委会职员将参与这次的补选。
另一方面，设在伦乐社区礼堂的丹绒拿督州议席补选提名中心，将于本周六早上9时开放。
选举委员会主席拿督斯里莫哈末哈欣指出，提名程序将进行1小时至早上10时。
他今日发表文告说，提名程序结束后，选举官将宣布符合竞选资格的候选人。
“竞选期要等至选举官在本周六做出宣布后，才可正式展开，竞选期将在2月17日午夜12时结束。”
根据选委会规定，如果只有一名候选人符合资格，选举官将宣布这名候选人不战而胜。
哈欣提醒支持者，不要在提名日当天，纠众聚集在提名中心。
他指出，候选人可通过银行银行汇票或现款支付5000令吉的按柜金，若获得政党负责人的同意书，候选人可使用政党标志为其竞选标志。
丹绒拿督州议席有9千959名选民，其中的9771名为普通选民，以及188名提前投票选民。

丹絨拿督補選帶旺倫樂
民宿酒店遭搶訂一空
（本报古晋2日讯）随着丹绒拿督补选提名日的到来，距离古晋市区约100公里的伦乐开始热闹起来，为了展开补选工作，伦乐及其邻近三马丹在提名日前夕的住宿，几乎被抢订一空。
从古晋驾驶到伦乐的车程约耗1小时45分钟，加上提名日工作必须一大早展开，相关单位及媒体工作者在选委会宣布提名日与投票日后，就开始抢订位于伦乐的住宿。
基于伦乐也是一个旅游区，因此当地有许多民宿和渡假村。随着提名日将近，也适逢农历新年的周假，当地知名的渡假村接获大量订约，迟来者几乎无法订到房间。
基于此，位于伦乐附近的三马丹当地渡假村房间也被抢订一空。
在2月4日举行的丹绒拿督补选提名日将在伦乐县公署举行。副首相拿督斯里扎希将于当天上午9时陪同国阵候选人拿督阿玛查米拉，从伦乐回教堂停车场步行到提名中心。
目前，反对党或有独立人士是否参与竞选尚无法知晓。

载入更多相关文章
  • 张健仁：州政府应做的是由州政府自行注资去提升公共交通。

    參與集會願繳2千令吉罰款 張健仁陳國彬認罪被駁

    （本报古晋2日讯）古晋国会议员张健仁与实旦宾国会议员陈国彬参与净选盟集会被控非法集会案，继昨日律师团提出认罪并缴付不超过2千令吉罚款条件后，今日却遭律政司拒绝。控辩双方也进入冗长的…
    February 3, 2017
    0 second read

  • 施志豪籲理解民眾負擔 政府須擬固定油價機制

    （本报古晋2日讯）巴都林当区州议员施志豪吁请国阵政府理解普罗大众所面对的经济负担，停止不合理的汽油涨价。 他表示，汽油涨价已造成一些家庭的经济压力，同时也导致一些必需品和服务的价格…
    February 3, 2017
    0 second read

  • 張健仁：屬選擇性控狀 政府圖阻大選時參選

    （本报古晋2日讯）行动党古晋国会议员张健仁认为，他与实旦宾国会议员陈国彬双双因参与净选盟集会活动而被控，是选择性的控状。 …
    February 3, 2017
    0 second read
Load More In 南砂新闻
评论功能已关闭