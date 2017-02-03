丹絨拿督補選 已售14份提名表格

（古晋2日讯）砂拉越选举委员会主任拿督达贡指出，截至今日，丹绒拿督州议席补选的提名表格已售出14份。

他说，上述的表格由7人购买，包括来自国阵的代表。

他今午接受马新社访问时说：“每人买两份，所以就是售出14份表格。”

另外，他说，250名选委会职员将参与这次的补选。

另一方面，设在伦乐社区礼堂的丹绒拿督州议席补选提名中心，将于本周六早上9时开放。

选举委员会主席拿督斯里莫哈末哈欣指出，提名程序将进行1小时至早上10时。

他今日发表文告说，提名程序结束后，选举官将宣布符合竞选资格的候选人。

“竞选期要等至选举官在本周六做出宣布后，才可正式展开，竞选期将在2月17日午夜12时结束。”

根据选委会规定，如果只有一名候选人符合资格，选举官将宣布这名候选人不战而胜。

哈欣提醒支持者，不要在提名日当天，纠众聚集在提名中心。

他指出，候选人可通过银行银行汇票或现款支付5000令吉的按柜金，若获得政党负责人的同意书，候选人可使用政党标志为其竞选标志。

丹绒拿督州议席有9千959名选民，其中的9771名为普通选民，以及188名提前投票选民。

丹絨拿督補選帶旺倫樂

民宿酒店遭搶訂一空

（本报古晋2日讯）随着丹绒拿督补选提名日的到来，距离古晋市区约100公里的伦乐开始热闹起来，为了展开补选工作，伦乐及其邻近三马丹在提名日前夕的住宿，几乎被抢订一空。

从古晋驾驶到伦乐的车程约耗1小时45分钟，加上提名日工作必须一大早展开，相关单位及媒体工作者在选委会宣布提名日与投票日后，就开始抢订位于伦乐的住宿。

基于伦乐也是一个旅游区，因此当地有许多民宿和渡假村。随着提名日将近，也适逢农历新年的周假，当地知名的渡假村接获大量订约，迟来者几乎无法订到房间。

基于此，位于伦乐附近的三马丹当地渡假村房间也被抢订一空。

在2月4日举行的丹绒拿督补选提名日将在伦乐县公署举行。副首相拿督斯里扎希将于当天上午9时陪同国阵候选人拿督阿玛查米拉，从伦乐回教堂停车场步行到提名中心。

目前，反对党或有独立人士是否参与竞选尚无法知晓。