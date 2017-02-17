丹絨拿督補選 合格選民9771人

联邦土地发展局全球创设公司（FGV）主席丹斯里莫哈末伊沙阿都沙末（左）被阿兹祖阿德南（右）身上穿着印有丹绒拿督区补选候选人查米拉头像上衣所吸引并赞好。阿兹祖是昨日代母亲出席甘榜斯多，进行助选拜票。

（伦乐16日讯）选举委员会主席拿督斯里莫哈末哈欣说，共有9千771名选民符合资格于本周六在丹绒拿督州议席补选投票。

他今日发文告说，选委会已设立16个投票中心及25个投票站。

他说，投票中心将在早上8时投入运作，关闭时间则各异，胥视投票中心的地点、距离及选民人数，惟投票将于5点结束。

他说，投票日当天预料会下大雨，选民受促做好安排出来投票，勿等到最后一刻。

另外，莫哈末哈欣说，选民可浏览选委会官网www.spr.gov.my检查及鉴定本身的投票站。

他指出，选民也可在简讯输入SPR<空格>SEMAK<空格>身份证号码，发送至15888。

他说：“他们也可致电082-254867联络选委会办公室，或布城总部03-88927018。此外，他们可于当天在靠近投票站的选委会亭子检查。”

莫哈末哈欣再次提醒所有政党，勿在靠近投票站的地区设立亭子，竞选运动则在周五午夜停止。