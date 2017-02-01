丹絨拿督補選提名日已近 在野黨虎視眈眈

丹绒拿督选区补选的用品已陆续运抵大马选委会砂州办事处。

（本报古晋31日讯）距离丹绒拿督补选提名日还有4天之际，除了公正党之外，其余在野党对丹绒拿督选区的补选仍虎视眈眈，尤其是希联盟友行动党和诚信党有意派出候选人以免让国阵候选人不战而胜。

截至目前，州内朝野双方政党仍然未正式公布丹绒拿督补选的候选人。在去年州选中上阵丹绒拿督选区的公正党在新年前的州联委会会议上则已宣布不会角逐丹绒拿督补选，以尊重已故阿德南作出的贡献。

然而，行动党砂州联委会主席张健仁昨日也一改口风，指行动党经与诚信党和公正党达致协议，将不排除派出候选人参与补选，不会让国阵在丹绒拿督补选中不劳而获。

砂国阵秘书长拿督斯里伦迪今日接受《联合日报》访问时表示，在国家的民主制度里，无论是公正党、行动党、伊斯兰党或其他政党都有权力选择是否出战丹绒拿督补选。

“在民主的国家里，任何人都有权利这麽做，无论他们是如公正党和斯兰党基于对阿德南的尊重而选择弃战，或是行动党要叫阵，那都由他们去决定。”

在本月28日，张健仁在农历新年开放门户活动上接受媒体访问时称，在公正党决定不上阵丹绒拿督补选后，行动党也决定不参与竞选。

然而，张健仁昨日披露，在行动党作出这项决定后，诚信党砂州主席菲尔祖安与公正党砂州联委会主席巴鲁比安先后向他拜年，并谈及丹绒拿督补选事宜，并达致共识不会让国阵不劳而获。

至于由哪一个政党派出候选人，张健仁仅表示会在近期内作出公布。

随着公正党重申不会派出候选人上阵丹绒拿督补选的立场，行动党对出战这个土著选区的意愿亦不高。有鉴于此，不排除真正有意出战丹绒拿督补选的是诚信党。

尽管国阵预料无法在丹绒拿督补选中不战而胜，但是根据阿德南过去在该选区打下的雄厚根基，反对党即使上阵也无法撼动国阵的地位。甚至，在补选中上阵的反对党候选人，会落得如上一届州选中，公正党候选人扎佐基比里失去按柜金的下场。

在去年的州选中，阿德南得票6千360张，以5千892张多数票打败扎佐基比里，扎佐基比里因只得468票而失去按柜金。

据最新的选民册，丹绒拿督选区有9千899名合格选民，其中53.2%是马来人、18.6%是伊班人、17.6%是华人、10.1%是比达友及0.5%少数民族。