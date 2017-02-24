丹尼斯奧 促內陸鄉民 思維知識需與時並進

（本报美里23日讯）德浪乌山州议员丹尼斯指出，巴南内陆人民（Orang Ulu）在保持自身民族和地区特色时，也必须随着社会发展不断进步，增加自己知识和更新知识结构的重要性。

他昨日前往由巴南社区领袖夫人协会在贝园酒店主办的晚宴，受邀上台致辞时呼吁长屋居民思想观念要跟得上时代的步伐，要随着实践的发展而发展。

他透露，巴南社区领袖夫人协会（Badan Isteri Isteri Ketua Masyarakat Baram）是首个在巴南成立的领袖夫人协会。

巴南社区领袖夫人协会旨在建立良好的理解平台，分享共同的理想，让所有的团队成员都有共同承担责任，多交流多交心，协商共议解决办法、交流经验做法，成就共有的目标，协助他们的丈夫团结当地居民协商，以提高他们的生活水平。

“我们常说一个好妻子是一个贤内助”，丹尼斯奥指出，天猛公伊丽莎白丁（Temenggong Elizabeth Deng）组织相关机构以团结巴南社区领袖夫人，为她们建立一个交流经验的平台，改变了她们能够共同成就的事业，更帮助丈夫妥善处理一些长屋居民的民生问题。

有关晚宴共有超过150名社区领导和他们的妻子出席，包括天猛公伊丽莎白丁、天猛公Joseph Ngau Lian、首长署首席政治秘书查尔斯巴兰（Charles Balan Seling）等。

致辞时，丹尼斯奥宣布拨款1万令吉予巴南社区领袖夫人协会，作为该会活动基金用途，也颁发乐龄红包给10名来自不同族裔的年长者。