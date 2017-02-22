丹尼斯奧：讓民眾了解 媒體正面報導內陸發展

北砂新闻从业员协会接任会长杨万勇（左2）移交邀请信函给德朗乌山州议员丹尼斯奥。

（本报美里21日讯）德朗乌山州议员丹尼斯奥称，透过媒体的正面报导，可以让在内陆里的发展获得了曝光，也让民众了解在内陆的进步和改变。

他是昨日在接见北砂新闻从业员协会一行人时，如斯说道。

他说，内陆地区单由于许多地点的路程遥远且不方便，欲让媒体随行则有难度。但是利用如今的科技发达和方便，就能让在内陆的发展透过群组发送和传达，也利于媒体获得更多的资料和照片。

他乐见该会在历代会长的带领下，为自身的会员带来了更多的福利，更表示将继续地给予该会支持和鼓励。

另一方面，北砂新协也在之前与联民党埔奕支部主席蔡金忠进行会面。蔡金忠感激媒体一直以来的配合与报导，让该党可以透过报章报导的张力和推动力，为社会有需要人士提供更多的援助。

他称，媒体准确、据公信力的报导，不仅让许多事情获得正面回应，也让许多不幸人士的身世，获得了民众的关注和协助，得知让社会的关爱继续传播，媒体的力量不能忽视。

北砂新闻从业员协会此次的拜访，主要是邀请嘉宾们出席该会在本月28日（星期二）晚上6时30分，在贝园大酒店举行的2017至2018年新届理事宣誓就职礼、新春联欢会及颁发会员子女学优奖励金三庆晚宴。