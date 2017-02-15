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中年婦救子心切攔駕 泰皇上不怪

发布于 February 15, 2017


（泰国曼谷14日综合电）泰国拉玛十世王玛哈哇栖拉隆功皇上谕示，不责怪当街拦下他座驾的中年妇女（49岁），因为该妇女救子心切，情有可原，同时对警务工作人员迅速很好的处理突发情况表示高度赞赏。

据泰国世界日报指出，日前拉玛十世王玛哈哇栖拉隆功皇上的车驾队伍行经纳帕兰路（Thanon Na Phra Lan）时，曼谷闵武里区一名中年妇女素奴（49岁）突然跑到皇上车驾前，导致皇上车驾及后续随行车队突然刹停，在场多名警务人员迅速将素奴拉开，并带到警局审问。

据素奴讲述，10年前她的两个儿子都被德国法兰克福儿童与青少年保护局带走，由当地一对夫妇领养，并将素奴的监护权剥夺。这十年来，她都没有机会与两个儿子一起生活，每天都在痛苦中煎熬度过。之所以拦下皇上座驾，是想向皇上呈愿，请求皇上帮助，将她的两个儿子从德国要回来。

对此，拉玛十世王玛哈哇栖拉隆功皇上谕示，不要责罚素奴，适当调查一下就放她自由，她是因为孩子的事才精神不佳，所以情有可原。

另外，皇上还特别嘉奖现场警务人员，赞赏他们能很好地迅速解决突发状况。

曼谷闵武里区一名中年妇女素奴（49岁）突然跑到皇上车驾前，在场多名警务人员迅速将素奴拉开，并带到警局审问。
曼谷闵武里区一名中年妇女素奴（49岁）突然跑到皇上车驾前，在场多名警务人员迅速将素奴拉开，并带到警局审问。
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