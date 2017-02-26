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中國駐印尼大使謝鋒： 中資銀行助力結出更多碩果

发布于 February 26, 2017


（印尼雅加达25日综合电）中国驻印尼大使谢锋24日晚在雅加达出席中国建设银行（印尼）股份有限公司揭牌仪式时表示，金融合作已日益成为中印尼两国合作的新亮点和增长点，建行印尼的成立，将为印尼经济发展打造新的“蓄水池”和“灌溉渠”，提供更加多元的投融资选择，助力印尼经济结出更多硕果。
谢锋说，中印尼本币互换协议规模已扩大至1千300亿人民币（约840亿令吉），中国国家开发银行、中国进出口银行和三大商业银行（包括中行、工行、建行）纷纷来到印尼，为印尼伙伴提供了多元化、富有竞争性的融资选择。
据谢锋介绍，中印尼两国金融机构间开创了一系列合作，如中国国家开发银行完成对印尼国家银行、印尼人民银行、曼迪利银行10年期、30亿美元贷款的全额发放，对增强印尼金融市场信心、稳定印尼盾汇率发挥了积极作用；中国工商银行印尼分行与印尼进出口银行签署了5年期、5亿美元运营资金贷款协议，助力印尼基础设施建设，与印尼国家储蓄银行签署了6.92亿美元的贷款协议，为印尼“百万家庭住宅项目”提供融资支持。
谢锋称，这些真金白银的背后，反映了中国对印尼经济增长和中印尼互利共赢前景的信心，反映了中国金融企业愿同印尼共同成长的期待。
近年来，中印尼两国务实合作正不断深化，2016年，中国在继续保持印尼第一大贸易伙伴地位的同时，从第九大投资来源国跃升为第三大投资来源国，中国内地和香港对印尼合计投资达49.1亿美元，同比大增213%；同年中国大陆来印尼游客达143万人次，成为印尼第一大游客来源地。
谢锋表示，中印尼不仅是好邻居、好朋友，也是共建“一带一路”的好伙伴。中方愿与印尼方一道，秉持共商、共建、共享原则，不断加强政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通、民心相通，深化务实合作，走好全球化时代的互利共赢之路，不断增进两国人民的福祉，为地区和世界经济发展注入新动力、正能量。

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