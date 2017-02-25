中國被賦予新頭銜 操縱匯率的「總冠軍」

德国美因茨，特朗普的头像被放上了狂欢节彩车，他被形容为“中国商店里的大象”。尽管已经和中国领导人进行了直接接触，特朗普仍然坚称中国为汇率操纵国。

（美国华盛顿24日综合电）在新财长姆钦（Steven Mnuchin）透露将采取更多系统性方法来分析北京汇率政策之后仅仅几个小时，美国总统特朗普于周四（2月23日）坚持自己竞选时对于中国操纵人民币汇率的指控，并称中国是操纵汇率的“总冠军”。

特朗普当天接受路透社采访时表示，尽管没有在上任第一天就兑现竞选承诺将中国列为汇率操纵国，但自己不会收回此前的评价。

“我认为他们（中国）是操纵汇率的总冠军。我没有收回（这些评价），”特朗普说，“让我们看看接下来会发生什么。”

特朗普对中国汇率政策的指责是其竞选核心战略，他将此视为对美国制造业和工作机会的极大挑战——他多次谴责中国人为压低人民币对美元汇率以促进产品廉价出口美国，并因此“偷走”美国的工作机会。

但特朗普任命的新财长姆钦在稍早前接受CNBC采访时却透露，目前还没有对中国的汇率行为作出判断。

这是姆钦上任后首次接受电视采访，他被问到了是否准备尽快将中国正式列为汇率操纵国这一敏感问题。

姆钦回答道，将按照惯有程序对主要贸易伙伴的汇率行为进行分析。

这一话题的背景是，每年4月和10月中旬，美国财政部都被要求发布汇率问题的报告。

姆钦解释说，“我们（财政部）有一套分析汇率操纵的程序。我们会启动该程序，这和过去我们做的一样。在此之前我们不会作任何判断。”

一旦中国或者其它国家被美国正式列为“汇率操纵国”，美国财政部就会启动协商程序和惩罚性措施，包括征收惩罚性关税等。

美国财政部曾在1988年将台湾和韩国列为汇率操纵国。中国是最近一次被美国列入汇率操纵国的国家，但那发生在1994年。

分析认为，目前人民币的汇率变化原因和中国的汇率政策有所变化。特朗普针对人民币的言论可能会让美国财政部感到情况更加复杂。

中国央行称，在过去的一年中国动用了大笔美元储备以遏制人民币贬值趋势，并阻止资本外流。

国际货币基金组织也表示，过去一年发生的人民币贬值源于中国经济的基本面。美国财政部在去年10月的汇率报告中也指出，这轮人民币贬值是市场平衡改善的结果。